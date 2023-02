Live Pekan Depan, Google Bakal Umumkan Pesaing ChatGPT?

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Google tampaknya tengah bersiap untuk bersaing dengan ChatGPT. Pasalnya, perusahaan tiba-tiba mengumumkan acara pencarian dan kecerdasan buatan berjudul 'Google Presents: Live from Paris' yang dijadwalkan pada Rabu, 8 Februari 2023.



Dalam pengumumannya, Google menyatakan sedang menata ulang cara orang menelusuri, menjelajahi, dan berinteraksi dengan informasi, serta menjadikannya lebih alami dan intuitif daripada sebelumnya.



"Bergabunglah bersama kami untuk mempelajari cara kami membuka akses informasi yang lebih besar bagi orang di mana saja, melalui Cari, Maps, dan seterusnya," demikian kata Google dikutip dari Mashable, Minggu (5/2/2023).



Kendati belum bisa dipastikan apakah Google benar-benar akan meluncurkan produk atau layanan baru selama acara tersebut, ada indikasi bahwa acara itu merupakan respons dari perusahaan terhadap kehadiran chatbot kecerdasan buatan OpenAI yang berkembang pesat, yakni ChatGPT.



Sebelumnya, berdasarkan laporan New York Times baru-baru ini, induk Google, Alphabet, telah mengisyaratkan 'kode merah' internal setelah kemunculan ChatGPT yang dianggap sebagai ancaman eksistensial bagi bisnis pencariannya.



Sementara itu, CNBC melaporkan bahwa Google sedang menguji beberapa alat AI baru, termasuk chatbot yang disebut 'Apprentice Bard'.



Adapun, bila mengutip The Verge, CEO Google Sundar Pichai membeberkan bahwa perusahaan memiliki rencana besar di bidang AI selama beberapa bulan ke depan dan telah mempersiapkannya sejak awal tahun lalu.



Dia tidak memerinci lebih lanjut terkait rencana besar tersebut. Namun, dikatakan bahwa Google akan membiarkan orang 'berinteraksi secara langsung' dengan 'model bahasa terbaru dan paling kuat sebagai pendamping untuk pencarian'.



Menariknya, konferensi I/O Google kemungkinan akan berlangsung pada Mei 2023. Namun, acara pekan depan tiba-tiba muncul dan mungkin saja popularitas besar ChatGPT yang mendorong Google untuk bertindak cepat.

