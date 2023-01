Paling Terang dari Bintang, Satelit BlueWalker 3 Bisa Hancurkan Langit

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Keberadaan satelit kini dianggap akan menyebabkan lebih banyak masalah bagi para astronom.

Pasalnya, langit malam yang telah menjadi sumber informasi, di mana Anda dapat melihat bintang- bintang dan keajaiban lainnya harus berada di ambang jurang yang bisa berubah secara drastis, karena adanya satelit yang letaknya berada di beberapa ratus mil di atas Bumi saja.

Melansir dari Space, kehadiran satelit yang digunakan untuk keperluan internet dan layanan 5G membuat langit malam bisa tercemar. Terbukti, sejak Sputnik 1 pertama kali diorbitkan pada tahun 1957, hingga peluncuran terbarunya BlueWalker 3, sebuah prototipe untuk konstelasi satelit, kian meningkatkan prospek satelit terang mencemari langit malam.

BlueWalker 3 sendiri menjadi satelit komunikasi komersial terbesar yang berada di orbit rendah Bumi dengan luas 64 meter persegi, menjadikan pendar cahaya dari satelit ini sangat terang.

Ribuan Satelit Timbulkan Polusi Cahaya

Sementara melihat satelit di langit malam telah menjadi keingintahuan, percepatan jumlah satelit di orbit berarti polusi langit malam bisa menjadi masalah serius.

Pada malam yang cerah, terutama menjelang senja, Anda dapat melihat satelit melintasi langit malam. Satelit-satelit ini berada di orbit Bumi yang rendah, hanya beberapa ratus kilometer di atas Bumi dengan kecepatan tempuh jarak hampir 8 kilometer setiap detik.

Aplikasi dan situs web memungkinkan seseorang untuk mengidentifikasi atau memprediksi kedatangan satelit tertentu. Sungguh akan menyenangkan melihat Stasiun Luar Angkasa Internasional melintas, menyadari bahwa di titik cahaya itu ada awak astronot.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, laju peluncuran satelit semakin cepat. SpaceX telah membuat peluncuran satelit lebih murah, dan telah meluncurkan ribuan satelit Starlink yang menyediakan layanan internet.

Sekitar 50 satelit Starlink diluncurkan ke orbit oleh setiap roket Falcon 9, dan pada awalnya menghasilkan rangkaian satelit yang terang. Laporan UFO yang awalnya bisa menjadi berita besar, tetapi sekarang cukup umum sehingga tidak layak diberitakan.

Setelah satelit Starlink menyebar dan pindah ke orbit operasionalnya, mereka mendekati batas dari apa yang dapat dilihat dengan mata telanjang.

Namun, satelit tersebut cukup terang untuk menghasilkan jejak dalam gambar yang diambil dengan teleskop. Jejak ini menimpa bintang dan galaksi di bawahnya, yang hanya dapat diperbaiki dengan mengambil gambar tambahan. Fenomena transien singkat, seperti kilatan singkat dari semburan sinar gamma akan berpotensi hilang.

Tidak seperti polusi cahaya tradisional dari sumber di bumi, satelit dapat menyebabkan lebih banyak masalah bagi para astronom. Observatorium biasanya dibangun jauh dari area yang lebih terbangun untuk menghindari cahaya yang mencemari pekerjaan mereka, tetapi mereka tidak dapat melepaskan diri dari polusi yang lebih umum di langit.

Ancaman BlueWalker 3

Meskipun BlueWalker 3 awalnya cukup redup, di mana dia membuka susunan komunikasi seluas 64 meter persegi yang ukurannya sekitar lapangan squash atau lapangan permainan raket indoor.

Awalnya, permukaan luas ini sangat bagus dalam memantulkan sinar matahari, tapi kini BlueWalker 3 yang membawa antena terbesar dari semua satelit komunikasi komersial telah menjadi salah satu benda paling terang di langit, bahkan mengungguli beberapa paling terang yang terkenal.

Bukan hanya Bluewalker 3 yang menjadi perhatian para astronom. Faktanya, Bluewalker 3 berfungsi sebagai model uji bagi lebih dari 100 konstelasi yang disebut Bluebirds yang akan diluncurkan sebagai bagian dari rencana membangun jaringan satelit untuk menyediakan konektivitas 5G dari luar angkasa.

"BlueWalker 3 adalah perubahan besar dalam masalah satelit konstelasi dan seharusnya memberi kita semua alasan untuk berhenti," kata Piero Benvenuti, Direktur Center for the Protection of the Dark and Quiet Sky from Satellite Constellation Interference IAU, dikutip dari Space, Senin (9/1/2023).

Jika ada ribuan satelit seterang ini, maka semua orang tidak dapat melihat langit malam tanpa melihat satelit seterang itu.

Menurut peneliti, semua orang akan kehilangan pemandangan langit malam yang asli, mengingat teknologi yang hampir konstan ada di langit manusia.

Selain itu, banyak dari satelit ini yang mengudara dapat mengganggu frekuensi radio sehingga astronomi radio kesulitan dalam mempelajari fenomena benda angkasa melalui gelombang radio yang dipancarkannya satelit.

Para ilmuwan khawatir rencana "konstelasi besar-besaran" satelit ini dapat mengaburkan gambar dari teleskop dan mengganggu pengamatan astronomi, sebab mereka memancarkan cahaya putih dan tampak seolah bersaing dengan sinar bintang.

"Satelit baru seperti BlueWalker 3 berpotensi memperburuk situasi ini dan membahayakan kemampuan kita untuk melakukan penelitian sains jika tidak dimitigasi dengan benar," tambahnya.

Para peneliti juga memperingatkan bahwa satelit dapat menimbulkan bahaya lain: kemungkinan tabrakan lebih tinggi karena lebih banyak objek yang mengambang di luar angkasa.

Mereka mengatakan bahwa polusi cahaya yang meningkat dan pengaruhnya terhadap populasi secara lebih luas dapat memicu percakapan tentang bagaimana melindungi pemandangan langit.

