Ini Tujuan Investasi Rp1,4 Triliun Northstar Milik Patrick Walujo

Bisnis.com, JAKARTA - Northstar Group, modal ventura asal Singapura yang telah menggalang dana senilai US$90 juta atau sekitar Rp1,4 triliun dari Northstar Ventures I, L.P. (NSV I), bakal menyalurkan investasi pada consumer internet, teknologi keuangan (fintech), dan perangkat lunak untuk bisnis.

Co-founder dan Managing Partner Northstar Group Patrick Walujo mengatakan NSV I akan berfokus untuk melakukan investasi pada perusahaan di tahap awal (early stage), terutama yang berkantor pusat atau sebagian besar operasionalnya dilakukan di Indonesia dan dengan tingkatan yang lebih rendah, negara-negara lain di Asia Tenggara.

"Fokus utama dari pendanaan akan dipusatkan pada consumer internet, fintech, dan perangkat lunak untuk bisnis," ujar Patrick melalui siaran pers, dikutip Senin (9/1/2023).

Masing-masing sektor tersebut diyakini Northstar Group akan terus tumbuh pesat seiring proyeksi pertumbuhan jangka panjang di Asia Tenggara yang meyakinkan.

Patrick Walujo menambahkan, target pendanaan NSV I ditetapkan sebesar US$150 juta atau senilai Rp2,4 triliun dengan animo signifikan, baik dari investor existing maupun investor baru.

Dia meyakinkan bahwa NSV I akan mencapai second close atau tahap kedua penutupan penggalangan dana pada kuartal I/2023 dengan estimasi sebesar US$120 juta atau senilai Rp1,8 triliun.

"Adapun, untuk third close [tahap ketiga penutupan penggalangan dana], yang diyakini akan menjadi tahap terakhir pendanaan, akan dilakukan pada pertengahan 2023, dengan estimasi sebesar US$150 juta [Rp 2,3 triliun] atau lebih," katanya.

Patrick pun melihat dengan kesuksesan pendanaan dari modal ventura pertama Northstar Grup ini kembali membuktikan kepercayaan besar terhadap kekuatan dan kapabilitas perusahaan.

Portofolio investasi NSV I mencakup Makmurtech Pte. Ltd. (www.makmur.id), Bunker Technologies Pte. Ltd., Growth Technologies SEA Pte. Ltd. (Flex), Kendaraan Listrik Nusantara Holdings Pte. Ltd. (Maka), Wahyoo Holdings SG Pte. Ltd. (wahyoo.com), UTown Singapore Technology Pte. Ltd. (agat), dan 1BStories Pte. Ltd. (www.1bstories.com).

NSV I didukung oleh investor-investor global yang beragam, termasuk sovereign wealth funds, investor institusi, family office, dan individu high net worth (HNWI). Dengan suksesnya first close dari NSV I, kini Northstar Group mengelola komitmen modal gabungan senilai US$2,6 miliar.

