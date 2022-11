Telkomsel Hadirkan Showcase 5G di Puncak KTT G20

Bagikan A- A+

Bisnis.com, BADUNG – Telkomsel mempertegas dukungan perhelatan Presidensi G20 dengan menggelar showcase 5G pada puncak rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Direktur Planning dan Transformation Telkomsel Wong Soon Nam menyampaikan, perusahaan menghadirkan Showcase 5G di dua area, rangkaian KTT G20 yang berada di Future SME Village Bali Collection dan Media Center BICC The Westin Resort.

Adapun, showcase tersebut dilakukan dengan menunjukkan enam use case, yaitu Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) Kawasan Konservasi Hutan Mangrove, Artificial Intelligence (AI) Robot, 5G in the box, Cloud Gaming dan 5G Holographic Communications.

"Pertama, use case VR yang akan memberikan pengalaman imersif kepada para pengunjung yang ingin memanfaatkan teknologi VR untuk kebutuhan bermain gim, berwisata virtual menggunakan video 360°, hingga VR edukasi mengenai anatomi manusia dan automotive engineering berupa mobil dan motor balap," tuturnya lewat rilisnya, Selasa (15/11/2022).

Kedua, Wong melanjutkan untuk use case AR Kawasan Konservasi Hutan Mangrove yang akan memberikan pengalaman kepada peserta dalam mengikuti tour virtual di kawasan konservasi hutan mangrove dari proses pembibitan hingga ke proses simulasi pertumbuhan tanaman mangrove sebagai bagian dari konservasi alam dan lingkungan.

Ketiga, use case AI Robot yang dapat menyapa secara langsung saat berinteraksi dengan pengunjung dan memberikan hiburan seperti atraksi tarian yang menarik.

"Keempat, use case 5G in the box yang merupakan inovasi teknologi jaringan 5G portable yang hadir dengan bentuk ringkas sehingga mendukung proses deployment 5G lebih cepat dan mudah diimplementasikan, terutama untuk trial jaringan private 5G bagi pelanggan korporasi,” katanya.

Kelima, use case Cloud Gaming, di mana Telkomsel akan memberikan pengalaman menikmati keseruan bermain berbagai jenis gim daring terbaru menggunakan smartphone dan gamepad dengan dukungan konektivitas 5G yang andal dan lancar.

Terakhir, use case 5G Holographic Communications yang dihadirkan pada kegiatan ini memungkinkan komunikasi human -to-human secara real-time dan tiga dimensi menggunakan perangkat pintar.

"Kami berharap, berbagai upaya yang telah dihadirkan dapat membuka peluang investasi dan kolaborasi lebih luas bagi Indonesia seiring dengan meningkatnya kepercayaan negara-negara luar terhadap Indonesia," pungkas Wong Soon Nam.

