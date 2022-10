Daftar iPhone dan HP Android yang Tak Bisa Pakai WhatsApp Mulai Hari Ini

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Beberapa ponsel iPhone dan Android mulai hari ini, 24 Oktober 2022, tidak dapat memakai atau mengoperasikan aplikasi perpesanan besutan Meta, WhatsApp.

Hal tersebut disebabkan sistem operasi pada ponsel-ponsel tersebut sudah terlalu 'tua', karena pihak WhatsApp diketahui memperbarui sistem operasi yang digunakan oleh penggunanya.

Ponsel-ponsel bermerek dagang iphone dengan sistem operasi iOS di antaranya yang tidak bisa lagi mengoperasikan whatsapp. Beberapa sistem operasi iOS yang akan diberhentikan oleh WhatsApp adalah iOS 10 dan iOS 11.

Oleh karena itu, untuk jenis ponsel yang hanya bisa menggunakan sistem operasi ini, cara terbaik adalah dengan mengganti ponsel jika masih ingin menggunakan aplikasi WhatsApp.

Ini akan berdampak pada pengguna ponsel Iphone 5 dan Iphone 5s. Sebab, kedua ponsel ini tidak mendukung iOS 12.

Namun, untuk pengguna ponsel yang masih menggunakan sistem operasi iOS 11 dan bisa mendukung iOS 12, ini masih bisa melakukan upgrade sebelum 24 Oktober 2022 mendatang.

Baca Juga : Whatsapp Web Error? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya

Selain iPhone, sejumlah ponsel android juga dipastikan tidak bisa lagi memakai aplikasi yang sudah dipakai miliaran orang di dunia itu.

Berikut berbagai merek ponsel yang tidak lagi bisa mengakses Whatsapp:

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy SII

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Xcover 2

Samsung Galaxy Ace 2

LG Lucid 2

LG Optimus F7

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus F5

LG Optimus L5

LG Best L5 II

LG Optimus L5 DualLG Best L3 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II Dual

LG Best L7 II

LG Optimus F6, Enact

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus F3

LG Best L4 II

LG Best L2 II

LG Optimus Nitro HD

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3Q

ZTE V956

ZTE Grand X Quad V987

ZTE Grand Memo

Sony Xperia Miro

Sony Xperia Neo L

Sony Xperia Arc S

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend D Quad XL

Huawei Ascend D1 Quad XL

Huawei Ascend P1 S

Huawei Ascend D2

Alcatel Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

Caterpillar Cat B15

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Lenovo A820

UMi X2

Run F1

THL W8

iPhone 5

iPhone 5S

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : whatsapp iphone android ponsel smartphone