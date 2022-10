Apiary Academy Bantu Lahirkan Product Manager Andal, Pekerjaan Incaran Startup

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Penyedia jasa ekosistem startup Apiary Academy terus menggencarkan edukasi mengenai pentingnya sistem product management yang mumpuni bagi perusahaan teknologi.

Founder & CEO Apiary Academy Jessica Casey Jaya mengingatkan jika kebutuhan profesi product manager yang andal sangat tinggi di Indonesia, namun ternyata pasokan talentanya kurang. Ke depannya peluang para profesional di bidang product management akan tinggi sekali.

“Kami ingin mengajak semua teman-teman startup untuk bersama-sama ikut serta mengembangkan product ecosystem di Indonesia yang dapat menghasilkan produk unggulan dan berkelas dunia,” kata dia dalam keterangan resmi, Kamis (13/10/2022).

Sebagai informasi, product management merupakan suatu fungsi organisasi yang ada di dalam perusahaan mengenai pengembangan produk baru, perencanaan, pembenaran bisnis, verifikasi, penetapan harga, perkiraan, pemasaran produk, hingga peluncuran suatu produk.

Proses pengembangan produk-produk baru biasanya menuntut adanya sumber daya yang dapat melakukan manajemen produk dengan baik.

Menurut Jessica, product manager memiliki tanggung jawab yang sangat penting, yaitu menjangkau keseluruhan pada pengembangan dan pemasaran produk. Tugas product manager menganalisis pasar hingga menentukan fitur atau fungsi dari sebuah produk yang akan diluncurkan.

Selain itu, product manager juga harus memastikan bahwa keuangan produk sehat dan pendapatan yang diharapkan melalui produk yang akan diluncurkan tersebut dapat direalisasikan dengan baik.

“Industri produk di Indonesia sekarang ini, masih kekurangan talenta yang terampil dalam memanajemen produk. Beberapa faktor di antaranya adalah tidak ada edukasi formal yang mengajarkan product management,. Hal ini menyebabkan perusahaan kesulitan dalam membangun tim produk yang kuat,” jelasnya.

Kebutuhan akan manajemen produk akan lebih terasa di perusahaan teknologi, yang mempunyai budaya pasar bebas dan luas serta tidak ada pendekatan holistik untuk mengembangkan maupun memasarkan produk.

Adapun dalam rangka berkontribusi terhadap kesenjangan supply dan demand product manager di Indonesia, Apiary Academy sebagai ekosistem yang membantu talenta digital di Indonesia sempat menyelenggarakan Indonesia Product Conference di Jakarta pada September lalu.

Konferensi tersebut dihadiri oleh lebih dari 700 peserta serta lebih dari 15 product leaders seperti Arrad Fajri selaku Head of Product Tokopedia, Krisna Parahita selaku VP Group Head of Product LinkAja, Sonny Sudaryana selaku Coordinator of ICT Creativity Empowerment Kominfo dan Windy Natriavi selaku Co-Founder dan CPO AwanTunai.

