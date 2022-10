5 Startup Lulus dari ImpactDay, Berhak Dapatkan Inkubasi

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA- Platform startup kolektif Impactto telah resmi menutup serangkaian program inkubasi ImpacttoBuild Accelerator dengan acara puncak ImpactDay, yang mengambil tema “Mindset Transformation on Becoming a Data-Driven Startup: Towards Product Market Fit”. Terdapat 5 startup yang dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan program inkubasi.

ImpacttoBuild Accelerator merupakan pelatihan intensif yang bertujuan untuk membantu startup tahap awal (early-stage) terpilih dalam proses mencapai Product-Market Fit (PMF) masing-masing.

Tahun ini, terdapat lima startup yang mendapatkan bimbingan intensif dari Coach Impactto, yaitu Mindtera (platform HR digital), Kukerja (platform upskilling & penyaluran kerja), Depatu (aplikasi pengecekan & marketplace produk orisinil), Midas (aplikasi pengatur keuangan personal), dan Krealogi (ekosistem rantai pasok digital untuk UMKM sektor kriya).

Pada acara puncak ImpactDay, kelima startup terpilih ini berkesempatan mempresentasikan profil perusahaan, pengalaman, serta pertumbuhan yang dialami selama mengikuti pelatihan, di depan para coaches, VC, korporasi, dan startup-startup lainnya.

Sebelumnya, mereka telah menjalani proses Group Coaching dan 1-on-1 Coaching Sessions selama empat bulan terakhir, bersama praktisi berpengalaman kelas dunia, seperti Dong Shou (Advance.ai), Moses Lo (Xendit), Melisa Irene (East Venture), dan Budi Gandasoebrata (Midtrans).

“Impactto memiliki visi untuk membentuk ekosistem startup digital yang matang di Indonesia, dengan menyediakan wadah transfer pengetahuan antara sesama pelaku startup. Kami memilih startup tahap awal dan mencocokkannya dengan coach yang tepat yang dapat mendampingi mereka untuk mencapai PMF atau berkembang ke skala yang lebih besar [scale up],” ungkap Italo Gani, Co-Founder dan Managing Partner Impactto.

Berbeda dari program inkubasi pada umumnya yang memberikan kurikulum seragam untuk semua peserta, ImpacttoBuild Accelerator fokus menggali dan mendiagnosa pain points masing-masing startup untuk merancang kurikulum yang terpersonalisasi serta tepat sasaran.

Tim Impactto mengadakan setidaknya satu pertemuan setiap dua minggu untuk mendiskusikan permasalahan yang dihadapi dan mencari solusi bersama, entah dalam hal strategi monetisasi, akuisisi, prioritas sektor, atau bahkan penentuan persona pasar yang tepat.

