BIA 2022: Ini Kunci Sukses Mandiri Capital Indonesia Konsisten Dorong Inisiatif Investasi

Bisnis.com, JAKARTA - PT Mandiri Capital Indonesia (MCI) meraih penghargaan Bisnis Indonesia Award 2022 untuk kategori Excellent Investment Company in Digital Ecosystem.

Penghargaan ini diberikan kepada MCI lantaran mampu merealisasikan komitmen yang kuat dalam mendorong inisiatif inovasi sehingga mampu berkontribusi signifikan bagi ekosistem digital di Tanah Air.

Anak usaha PT Bank Mandiri Tbk. (Persero) ini, sejak didirikan pada 2015 telah menjadi jembatan antara Bank Mandiri dengan perusahaan rintisan (startups). Hingga saat ini, MCI pun telah merealisasikan investasi sejumlah Rp1,4 triliun kepada 20 startups di berbagai macam sektor, serta startup yang berbasis ESG (Environmental, Social & Governance). MCI akan terus aktif berinvestasi dengan menargetkan pendanaan ke lebih banyak startups dengan dana investasi yang lebih besar lagi dari sebelumnya.

Kiprah Perusahaan modal Ventura (PMV) milik BUMN ini pun tetap positif di tengah pemulihan kondisi ekonomi nasional dan global pada tahun 2021 lalu. MCI turut mendukung startups sehingga mampu mendorong implementasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Penghargaan khusus kategori Excellent Investment Company in Digital Ecosystem itu diterima langsung oleh Direktur Investasi yang saat ini merupakan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama MCI Dennis Pratistha dalam seremoni Bisnis Indonesia Award (BIA) 2022, Senin (15/8/2022).

Dennis mengatakan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung kemitraan strategis antara Mandiri Group dan BUMN dengan startups serta mendorong inovasi dalam ekosistem digital di Indonesia.

“Peran kami adalah sebagai jembatan inovasi antara Mandiri Group dan startups yang mengedepankan pertumbuhan bisnis dan transformasi digital. Adapun value yang kami berikan kepada startups berupa sinergi meliputi kerja sama: pertama, lending dengan wujud loan channeling antara Bank Mandiri dan startups; kedua, beyond lending dalam bentuk kerja sama strategis guna mendukung Livin’ dan Kopra by Mandiri,” ungkapnya.

Dennis menambahkan “, tidak hanya Mandiri Group, kami juga berupaya meningkatkan inovasi dan mendukung transformasi digital di lingkungan BUMN dengan berkontribusi dalam inisiatif strategis terkait digitalisasi BUMN.”

Dennis mengungkapkan penghargaan yang diraih MCI ini juga tidak lepas dari peran kepemimpinan Eddi Danusaputro, yang baru saja menyelesaikan masa jabatan sebagai Direktur Utama MCI selama dua periode penuh (2015-2022).

Apalagi, saat ini jajaran komisaris dan direksi MCI diisi oleh eksekutif yang berkompeten. MCI diperkuat dengan kehadiran Rino Bernando yang menjabat sebagai Direktur Keuangan, sedangkan Daniel Setiawan Subianto masih menjabat sebagai Komisaris Utama MCI dan Alamanda Shantika sebagai Komisaris Independen MCI.

"Perseroan mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan Bapak Eddi di MCI selama 6,5 tahun dan selamat bergabung dan mengemban tugas untuk Bapak Rino Bernando”.

Dennis mengatakan ke depan MCI akan terus mewujudkan komitmen dalam membangun kemitraan strategis untuk mempercepat inovasi di digital ekosistem Indonesia.

"Kami akan terus berinvestasi pada startups yang memiliki keselarasan inovasi dan sinergi dengan Mandiri Group serta ekosistem BUMN," pungkasnya.

Sebagai informasi, beberapa portofolio MCI saat ini antara lain Agriaku, Amartha, Ayoconnect, Cakap, Crowde, GoTo, Greenhope, iSeller, Koinworks, LinkAja, Mekari, PrivyID, Qoala, dan Yokke.

Bisnis Indonesia Award (BIA) 2022 yang mengangkat tema "Bangkit pada Tahun Perubahan" memberikan penghargaan kepada sektor dan subsektor bisnis atau industri baik sektor finansial maupun riil. Dalam ajang ini, Bisnis Indonesia juga memberikan penghargaan khusus bagi sejumlah perusahaan yang mampu bertahan dan terus berinovasi.

Adapun, tim juri BIA 2022 terdiri dari Ekonom Senior Indef Aviliani, Direktur PT Indovesta Utama Mandiri Rivan Kurniawan, Presdir Bisnis Indonesia Group Lulu Terianto, Direktur PT Bahana TCW Investment Doni Firdaus, dan Senior Technical Analyst PT Henan Putihrai Sekuritas Liza Camelia Suryanata.

