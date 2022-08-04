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Kode Redeem PUBG Mobile 4 Agustus 2022, Free AKM Glacier Skin

Klaim kode redeem PUBG Mobile di bawah ini yang dibagikan langsung oleh Krafton.
Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih - Bisnis.com 04 Agustus 2022  |  06:06 WIB
Kode Redeem PUBG Mobile 4 Agustus 2022, Free AKM Glacier Skin
PUBG Mobile

Bisnis.com, SOLO - Tukarkan kode redeem gim PUBG Mobile yang telah disediakan untuk mendapatkan item-item pendukung secara gratis.

Nantinya, apabila berhasil, hadiah akan dikirimkan melalui mail di dalam PUBG Mobile.

Adapun caranya, langkah pertama ialah membuka laman PUBG Mobile Redemption Center Rewards Redemption di www.pubgmobile.com.

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Kemudian, masukkan Character ID pemain dan tuliskan kode redeem PUBG Mobile dalam kotak Redemption Code.

Setelah itu, Masukkan Verification Code. Lalu, klik tombol Redeem.

Akan tetapi, perlu diingat bahwa setiap kode redeem memiliki limit waktu. Jadi, segera klaim sebelum kode invalid.

Kode redeem PUBG Mobile 4 Agustus 2022:

CEJAZBZ8QR
S78FTU2XJ
RNUZBZ9QQ
TIFZBHZK4A
PGHZDBTFZ95U

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PUBG Kode Redeem PUBG
Editor : Restu Wahyuning Asih
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