PrismaLink Gandeng CIMB Niaga Fasilitasi Pembayaran Online di Blibli

Bisnis.com, JAKARTA- PrismaLink, sebuah perusahaan payment gateway terkemuka di Indonesia, terus melakukan inovasi untuk memberikan kemudahan transaksi online bagi masyarakat Indonesia. Kali ini, PrismaLink memfasilitasi pembayaran online bagi pelanggan salah satu lokapasar di Indonesia, yaitu Blibli, dengan fitur Debit Instan (Debitin®).

Kolaborasi yang berlangsung sejak Juni 2022 ini turut melibatkan PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga), bank swasta nasional terbesar kedua di Indonesia, sebagai mitra yang mengintegrasikan OCTO Cash by CIMB Niaga ke dalam Debitin®.

CEO PrismaLink Laksono mengatakan, kolaborasi tersebut merupakan salah satu langkah PrismaLink dalam meningkatkan pertumbuhan bisnis serta memperkuat jaringan kemitraan. “Bersama Blibli dan CIMB Niaga, kami memiliki pandangan yang sama yaitu percaya pada masa depan pembayaran online dengan fitur Debitin®. Kami berharap semakin banyak masyarakat yang mengenal dan menggunakan fitur Debitin® dan OCTO Cash by CIMB Niaga,” kata Laksono di Jakarta, Selasa (19/7/2022).

Head of Digital Banking, Branchless, and Partnership CIMB Niaga Bambang Karsono Adi menyatakan OCTO Cash merupakan layanan produk direct debit dari Rekening CIMB Niaga yang memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan pembayaran atau transaksi finansal lainnya di top marketplace dan financial institution lainnya. Dengan terhubungnya OCTO Cash ke dalam Debitin® nasabah semakin mudah dalam bertransaksi di Blibli.

“Kami telah bekerjasama dengan PrismaLink dalam beberapa tahun terakhir, khususnya fitur Debitin® untuk OCTOCash by CIMB Niaga di Indonesia. Kinerja PrismaLink yang baik dan responsif membuka peluang bisnis bagi perusahaan fintech, marketplace, dan mitra lainnya. Terbukti saat ini layanan OCTOCash by CIMB Niaga dapat digunakan oleh nasabah CIMB Niaga di top marketplace di Indonesia, salah satunya Blibli,” kata Bambang.

Bersamaan dengan kolaborasi ini, CIMB Niaga mengadakan program diskon 25% (maksimum Rp25 ribu) bagi nasabah konvensional yang berbelanja di Blibli menggunakan metode pembayaran OCTO Cash. Adapun minimum transaksi Rp100.000 dengan kode voucher BLIHEMAT2. Program berlaku hingga 31 Agustus 2022.

Chief Financial Officer (CFO) Blibli Hendry menambahkan bahwa fitur Debitin® untuk OCTO Cash by CIMB Niaga memberikan kemudahan transaksi untuk pelanggan yang memilih metode pembayaran direct debit, tanpa harus keluar dari website atau aplikasi Blibli. Fitur ini merupakan bentuk komitmen Blibli menjadi omnichannel commerce dan platform gaya hidup Indonesia terpercaya yang fokus menghadirkan pengalaman berbelanja omnichannel dengan seamless dan terintegrasi.

“Kami harap kerjasama ini semakin memudahkan pelanggan bertransaksi di Blibli dengan pilihan metode pembayaran baru dari fitur Debitin® untuk OCTOCash by CIMB Niaga,” tegas Hendry. “Hal ini memperkuat value added kami dengan menyediakan beragam pilihan metode pembayaran, gratis ongkir berkali-kali, fitur pengiriman 2 jam sampai dan Customer Service 24 jam 7 hari.”

