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8 Kode Redeem PUBG Mobile yang Masih Aktif Hari Ini 8 Juli 2022

Banjir hadiah, segera klaim kode redeem PUBG Mobile terbaru di bawah ini.
Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih - Bisnis.com 08 Juli 2022  |  12:11 WIB
Kode redeem PUBG Mobile terbaru hari ini
Kode redeem PUBG Mobile terbaru hari ini

Bisnis.com, SOLO - Tukarkan kode redeem gim PUBG Mobile yang telah disediakan untuk mendapatkan item-item pendukung secara gratis.

Nantinya, apabila berhasil, hadiah akan dikirimkan melalui mail di dalam PUBG Mobile.

Adapun caranya, langkah pertama ialah membuka laman PUBG Mobile Redemption Center Rewards Redemption di www.pubgmobile.com.

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Kemudian, masukkan Character ID pemain dan tuliskan kode redeem PUBG Mobile dalam kotak Redemption Code.

Setelah itu, Masukkan Verification Code. Lalu, klik tombol Redeem.

Akan tetapi, perlu diingat bahwa setiap kode redeem memiliki limit waktu. Jadi, segera klaim sebelum kode invalid.

Kode redeem PUBG Mobile 8 Juli 2022:

KSHB-H3I4-UDWS
0QGL-JADH-TTDC
G6EK-PYI8-W6AH
XXOP-AQVM-IOYE
0FIF-LK1Y-S6GA
F0U2-ZX8I-41D9
LYNY-42XG-H61O
ORKZ-MFSN-OEAS

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PUBG Kode Redeem PUBG
Editor : Restu Wahyuning Asih
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