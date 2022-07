WhatsApp Bakal Bisa Sembunyikan Status Online, Lengkapi Fitur Last Seen

Bisnis.com, JAKARTA - WhatsApp, platform media sosial, dikabarkan akan menghadirkan fitur terbaru yang dapat menyembunyikan status online pengguna.

Dilansir dari Engadget, Selasa (5/7/2022), kabar ini pertama hadir dari akun twitter WABetaInfo yang memiliki rekam jejak yang baik dalam memprediksi fitur-fitur WhatsApp yang akan datang.

Dalam tweet WABetaInfo mengatakan bahwa platform tersebut sedang mengerjakan fitur yang akan memungkinkan pengguna WhatsApp mengontrol siapa yang dapat melihat status online pengguna.

Engadget menilai fitur ini akan melengkapi tweak terbaru yang diperkenalkan WhatsApp pada April lalu yang terkait dengan Last Seen.

Fitur tersebut luncur pada April 2022, di mana sampai saat ini perusahaan milik Mark Zuckerberg masih merilis update yang menambahkan pengaturan My Contact Except.

Dikutip dari laman The Indian Express, jika fitur ini bisa diimplementasikan, pengguna WhatsApp dapat mengatur status online terlihat ke 'semua orang', kecuali mereka diblokir.

Kemudian ada opsi 'sama seperti yang terakhir dilihat' yang akan menunjukkan indikator 'online' hanya pada mereka yang memiliki izin untuk melihat indikator Last Seen pengguna.

Laporan dari India Express juga menyebutkan saat ini fitur tersebut sedang dikembangkan di iOS. Akan tetapi pada akhirnya juga akan datang ke pengguna Android dan Desktop.

Adapun, sebelumnya pengguna hanya bisa memilih tiga pilihan privasi di aplikasi WhatsApp, yakni Everyone, My contacts, hingga Nobody. Namun, kini ada pilihan keempat yakni 'My contacts except".

