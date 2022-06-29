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Masih Aktif, Ini Kode Redeem PUBG Mobile Hari Ini 29 Juni 2022

Segera klaim kode redeem PUBG Mobile terbaru di bawah ini untuk mendapat berbagai hadiah menarik dari Krafton.
Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih - Bisnis.com 29 Juni 2022  |  12:41 WIB
Kode redeem PUBG Mobile terbaru hari ini
Kode redeem PUBG Mobile terbaru hari ini

Bisnis.com, SOLO - Tukarkan kode redeem gim PUBG Mobile yang telah disediakan untuk mendapatkan item-item pendukung secara gratis.

Nantinya, apabila berhasil, hadiah akan dikirimkan melalui mail di dalam PUBG Mobile.

Adapun caranya, langkah pertama ialah membuka laman PUBG Mobile Redemption Center Rewards Redemption di www.pubgmobile.com.

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Kemudian, masukkan Character ID pemain dan tuliskan kode redeem PUBG Mobile dalam kotak Redemption Code.

Setelah itu, Masukkan Verification Code. Lalu, klik tombol Redeem.

Akan tetapi, perlu diingat bahwa setiap kode redeem memiliki limit waktu. Jadi, segera klaim sebelum kode invalid.

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Kode redeem PUBG Mobile 29 Juni 2022:

RWNK-VS3X-GM3P
41EI-08EY-DDLJ
JLLP-93HZ-7UFC
FDDF-9EB5-EBHB
U4TQ-1476-RESM
TRDI-KI2V-DMF0
NWII-MTAL-4CWN
E7TA-B8GE-53K3
22GW-P5A4-14V4
3UV6-I3XF-7XJE

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PUBG Kode Redeem PUBG
Editor : Restu Wahyuning Asih
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