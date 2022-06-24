BREAKING NEWS
Tarif Listrik Orang Kaya Naik 1 Juli 2022, Ini Daftar Tarif Listrik Non Subsidi Mantap! Emiten Konglomerat Sri Prakash Lohia Indorama INDR Bagi Dividen Rp940 per Saham IHSG Menguat setelah RDG BI, Saham SICO hingga ADHI Menjulang Plafond Rp1 Triliun Bank Sumut untuk Anak Medan & Kredit Usaha Rakyat (KUR) LIVE : IHSG ngegas awal sesi II (13:32 WIB) LIVE : Harga emas spot naik tipis (13:02 WIB) LIVE : Rupiah turun 7 poin (12:55 WIB)
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda
TEKNOLOGI
  1. Home
  2. Teknologi
  3. Gaming

Kode Redeem PUBG Mobile 24 Juni 2022, Belum Invalid!

Masih bisa ditukarkan, berikut kode redeem PUBG Mobile 24 Juni 2022.
Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih - Bisnis.com 24 Juni 2022  |  11:38 WIB
Kode redeem PUBG Mobile hari ini
Kode redeem PUBG Mobile hari ini

Bisnis.com, SOLO - Tukarkan kode redeem gim PUBG Mobile yang telah disediakan untuk mendapatkan item-item pendukung secara gratis.

Nantinya, apabila berhasil, hadiah akan dikirimkan melalui mail di dalam PUBG Mobile.

Adapun caranya, langkah pertama ialah membuka laman PUBG Mobile Redemption Center Rewards Redemption di www.pubgmobile.com.

Baca Juga : Perang Rusia vs Ukraina Hari ke-121: Ukraina Resmi Jadi Kandidat Uni Eropa

Kemudian, masukkan Character ID pemain dan tuliskan kode redeem PUBG Mobile dalam kotak Redemption Code.

Setelah itu, Masukkan Verification Code. Lalu, klik tombol Redeem.

Akan tetapi, perlu diingat bahwa setiap kode redeem memiliki limit waktu. Jadi, segera klaim sebelum kode invalid.

Baca Juga : Masih Berlaku! Ini Kode Redeem FF 24 Juni 2022 yang Berlimpah Hadiah

Kode redeem PUBG Mobile 24 Juni 2022:

OUPA-ORIN-JY6S
OOIZ-ZYLS-THTJ
0XWC-GVG4-IESW
OIDA-PCRT-3NT6
HEAY-NBAJ-6REX
VITK-QGMX-EA1W
U3WY-N4ZB-YHJ0
XKU4-F2O4-3GZH

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

PUBG Kode Redeem PUBG
Editor : Restu Wahyuning Asih
Konten Premium Masuk / Daftar
Alat berat membersihkan area penimbunan batu bara./ Bloomberg - Nicolo Filippo Rosso

Membaca Kegamangan Pemerintah Soal Pajak Karbon
Nasabah beraktivitas di dekat logo PT Bank Raya Indonesia Tbk., Jakarta, Selasa (15/2/2022). Bisnis/Himawan L Nugraha

Kuda-kuda Bank Raya (AGRO) Hadapi Keraguan
Presiden Joko Widodo (menekan tombol) didampingi oleh sejumlah menteri, Gubernur Bank Indonesia hingga Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka perdagangan saham perdana di 2022, pada hari ini, Senin (3/1/2022)./Istimewa.

Pasar Saham dan Obligasi Menanti Efek BI Tahan...
Lihat lainnya

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Berikan reaksi Anda!

suka
Suka
0%
Terhibur
Terhibur
0%
bangga
Bangga
0%
terinspirasi
Terinspirasi
0%
tidak suka
Tidak Suka
0%
sedih
Sedih
0%

Terpopuler

Banner E-paper
To top