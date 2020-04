Huawei Rilis Buku Putih Teknologi 5G

Bisnis.com, JAKARTA - Huawei menghadirkan platform daring untuk memperkuat kerja sama dengan para operator dan mitranya di seluruh dunia dengan membagi pengalaman suksesnya di bidang 5G dan membangun target jaringan yang makin baik.

Peng Song, President Carrier BG Marketing dan Solution Sales Department. Huawei, mengimbau industri teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) agar terus bersatu dan bersinergi guna membangun dunia yang lebih baik.

“Tahun 2020 menandai dimulainya dekade ketiga abad ke-21. Transformasi digital dunia akan semakin mengakselerasi munculnya peluang-peluang baru, namun di sisi lain juga melahirkan tantangan baru bagi para operator telekomunikasi maupun industri,” ujarnya, seperti dikutip Senin (27/4/2020).

Menurutnya, untuk menjawab peluang dan tantangan tersebut, para operator harus membidik target jaringan yang lebih tangguh, terotomatisasi, dan cerdas. Rencana dan aktivitas jaringan tahunan mereka harus diarahkan untuk mencapai tujuan ini.

Peng Song menjelaskan bahwa Huawei meluncurkan platform dari 5G+, Better World untuk memperkuat kerja sama dengan para operator dan mitra di seluruh dunia. “Melalui platform ini, kami akan membagi pengalaman sukses kami dan membangun target jaringan yang lebih baik," tuturnya.

Pada online summit tersebut, Huawei juga merilis buku putih, berjudul Technology Against Pandemic: Insights and Practice on Telecom Networks. Buku putih ini menyajikan wawasan mendalam mengenai jaringan global serta menjelaskan peran penting jaringan telekomunikasi dalam melawan pandemi.

Jaringan telekomunikasi yang stabil telah banyak membantu masyarakat menggerakkan aktivitas vital secara daring, seperti pendidikan daring, belanja daring, serta bekerja secara jarak jauh (remote).

Kegiatan belajar-mengajar terus dapat berjalan dan produktivitas terus berkelanjutan di saat sekolah dan kantor-kantor ditutup untuk sementara.

Buku putih ini juga menjelaskan tentang beragam keberhasilan yang telah dilakukan oleh para operator global dalam mengatasi pandemi dengan mendayagunakan jaringan.

Baca Juga : Musim Video Conference di Tengah Corona, Huawei Siapkan Aplikasi MeeTime

Sebagai contoh, mereka memperkenalkan 5G, AI, fiber 10G PON, dan teknologi canggih lainnya yang menjadikan makin banyak aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk turut memerangi pandemi secara lebih efisien.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

huawei, buku putih