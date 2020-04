Layanan First Media Tidak Bisa Diakses, Pelanggan Mengeluh di Twitter

Bisnis.com, JAKARTA - Layanan First Media mengalami gangguan sehingga tidak bisa diakses pelanggannya.

Bahkan, beberapa pelanggan mengeluhkan layanan internet tidak bisa diakses selama 24 jam lamanya.

Hal ini dikeluhkan penggunanya, hingga membuat tagar #firstmediadown menjadi trending topik di twitter.

Bahkan, ketika Bisnis mencoba layanan call centre First Media justru juga tidak bisa dihubungi.

Pelanggan mengeluhkan gangguan jaringan apagi di tengah kondisi work from home saat ini.

Sementara itu, layanan tv kabel masih tetap bisa digunakan.

Berikut beberapa keluhan dari pengguna twitter

Sampe trending #FirstMediaDown emang pantes banget dibully gilssss over 24h and still counting.

@FirstMediaCares lewat mana lagi kau bs dihubungi semua channel unable to access.. #FirstMediaDown #FirstMediaDown

Fix, down for 24 hours #FirstMediaDown

@FirstMediaCares #FirstMediaDown since 35 hours ago

@FirstMediaCares #FirstMediaDown pihak FM tdk beritikad baik krn hingga hari ini internet masih mati, cs masih tdk bisa ditelp, tidak ada update informasi gangguan/kompensasi. SANGAT MERUGIKAN CUSTOMER YANG WFH. Pihak FM lari dr tanggung jawab- cc @YLKI_ID @kemkominfo @jokowi

Jika sampai siang ini belum ada perbaikan, silahkan segera ambil modemnya. Bye 10 tahun kebersamaan..

