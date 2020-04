Belajar Mengatasi Wabah Lewat Gim Plague Inc.

Bisnis.com, JAKARTA – Bermain gim tentu bisa menjadi solusi untuk mengusir kebosanan saat karantina diri seperti saat ini.

Di tengah pandemi virus corona jenis baru atau Covid-19 seperti saat ini, Plague Inc bisa jadi pilihan Anda untuk menghabiskan waktu di rumah.

Lewat gim yang satu ini Anda diminta menciptakan wabah penyakit dan menyebarkannya ke seluruh dunia untuk memusnahkan populasi manusia.

Terdengar jahat memang, tetapi lewat Plague Inc. Anda bisa belajar bagaimana wabah penyakit menyebar dan upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk menanggulanginya.

Pada dasarnya gim besutan Ndemic Creations ini adalah gim lama yang dirilis pada 2012. Namun, gim ini kembali populer setelah wabah Covid-19 merebak di Wuhan, China.

Plague Inc. yang sudah diunduh lebih dari 130 juta pengguna ponsel di seluruh dunia oleh sejumlah organisasi kesehatan, tak terkecuali Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (Centers for Disease Control and Prevention/CDC) sebagai gim edukasi.

Gim ini tersedia di berbagai platform mulai dari personal computer (PC) berbasis Windows dan Mac OS, Playstation 4, Xbox One, dan Nintendo Switch. Selain itu, Anda juga bisa memainkannya di ponsel berbasis Android dan IOS.

Cukup dengan ponsel low-entry berspesifikasi rendah dan ruang penyimpanan sebesar 54MB Anda sudah bisa memainkan gim ini.

Bermacam Wabah Penyakit Mematikan

Anda bisa memilih berbagai penyebab wabah mematikan di Plague Inc., mulai dari bakteri, virus, jamur, parasit, prion, nano-virus, hingga patogen yang dikembangkan sebagai senjata biologis mematikan. Kemudian tidak hanya itu, Anda juga bisa memilih wabah khusus dengan kemampuan mematikan yang lebih dahsyat, antara lain Neurax Worm, Necroa Virus, Simian Flu, dan Shadow Plague.

Diluar wabah khusus, Anda bisa berkreasi menentukan gejala apakah yang terjadi setelah manusia berhasil terinfeksi. Anda juga bisa memodifikasi cara penyebaran atau perantara hingga kode genetik,agar wabah yang disebarkan makin mematikan.

Semuanya bisa Anda lakukan di tengah permainan. Jadi, wabah yang awalnya tak terlalu membahayakan bisa dengan mudah Anda ubah menjadi sedemikian berbahaya.

Satu lagi yang tak kalah penting adalah menentukan cara penyebaran virus, apakah melalui droplet atau cairan tubuh, airborne atau udara dan sejumlah cara lainnya termasuk melalui perantara berupa hewan tertentu.

Kemudian tentukan pula negara mana lokasi ditemukannya kasus pertama akibat wabah yang Anda Ciptakan. Jika ingin secepat mungkin menyelesaikan misi, Anda bisa memilih negara yang mobilitas masyarakatnya tinggi dan pemerintahnya cenderung abai terhadap kesehatan masyarakatnya.

Selain jumlah meluasnya persebaran wabah serta jumlah orang yang berhasil terinfeksi dan meninggal dunia, indikator yang bisa jadi tolok ukur seberapa sukses wabah yang Anda ciptakan adalah pemberitaan media. Makin banyak pemberitaan media tentang wabah tersebut menandakan kesuksesan Anda dalam menciptakan wabah.

Dicekal di China hingga Umpan Balik dari WHO

Plague Inc. pada Februari lalu sempat dicekal oleh Pemerintah China tanpa ada alasan yang jelas. Gim tersebut secara tiba-tiba dihapus dari Apple App Store. Melalui situs resminya, Ndemic Creations sebagai pengembang Plague Inc hanya menyatakan penghapusan dilakukan lantaran konten di dalam gim tersebut yang dianggap ilegal di China.

Namun, gim tersebut saat ini sudah muncul kembali dan bisa diunduh oleh masyarakat di Negeri Tirai Bambu,

Selain itu, dalam perkembangannya Plague Inc. baru-baru ini memperkenalkan mode baru yang memungkinkan pemain untuk menyelamatkan dunia dari wabah mematikan.

Ndemic Creations menyatakan mode baru ini tercipta setelah ada umpan balik dari Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) dan Coalition for Epidemic Preparedness Innovations.

Dengan mode baru ini, pemain Plague Inc. bisa mengontrol pemerintah yang ada dunia saat pandemic terjadi. Misi utama pemain berubah menjadi mencari cara untuk menyeimbangkan cara mencegah penyebaran virus dan meningkatkan sistem pelayanan kesehatan.

Pemain juga bisa memutuskan kebijakan seperti karantina wilayah (lockdown), pembatasan sosial (social distancing) dan menutup layanan publik.

Mode baru ini akan hadir dalam update baru yang tersedia gratis untuk semua pemain selama pandemi Covid-19.

Lalu? Tunggu apa lagi segera unduh Plague Inc. di ponsel Anda masing-masing.

Tetapi jangan kaget jika tiba-tiba di tengah permainan Anda mendengar suara orang sedang batuk, sesak napas, sirine ambulans, atau suara-suara lainnya.