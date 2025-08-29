Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Bukti Nyata Oxygen.id Hadir sebagai Mitra Koneksi Bisnis yang Tepat

Media Digital
Media Digital
 Jumat, 29 Agustus 2025 | 14:28 WIB
Bukti Nyata Oxyg en.id Hadir sebagai Mitra Koneksi Bisnis yang Tepat
Bukti Nyata Oxyg en.id Hadir sebagai Mitra Koneksi Bisnis yang Tepat
Bagikan
Ringkasan Berita
  • Oxygen.id mengadakan acara gathering untuk UMKM guna membahas tantangan dan solusi kebutuhan internet dalam mendukung bisnis di era digital.
  • Diskusi interaktif menghadirkan narasumber dari berbagai divisi untuk memaparkan inovasi seperti infrastruktur jaringan yang lebih stabil dan paket internet fleksibel.
  • Acara ini bertujuan untuk mendengarkan masukan pelanggan dan menegaskan komitmen Oxygen.id dalam mendukung transformasi digital UMKM dengan layanan internet berkualitas tinggi.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - PT Mora Telematika Indonesia Tbk melalui brandnya internet Oxygen.id menggelar acara gathering bertajuk “Mitra Koneksi Internet yang Tepat untuk Bisnis Anda” di South Kitchen, Setiabudi, Jakarta. Kegiatan ini dihadiri puluhan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk berdiskusi langsung mengenai tantangan dan solusi kebutuhan internet dalam mendukung pertumbuhan bisnis di era digital.

Acara dibuka dengan sambutan dari Sonny Rama Tanzil selaku Head of SME Sales National Oxygen.id, yang juga berperan sebagai host dan moderator diskusi.

Oxygen.id turut menghadirkan narasumber dari berbagai divisi untuk berdiskusi secara teknis dengan para pelaku bisnis, antara lain:

  • Rizqi Angga Pratama Putra, CS Enterprise Manager
  • Eka Saputri Agustina, Head of Product Solution,
  • Serta dukungan tim Sales Manager dari area Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Bekasi.

Melalui diskusi interaktif, Oxygen.id menyampaikan beberapa improvement dan inovasi terbaru, di antaranya:

  1. Infrastruktur jaringan yang lebih stabil dengan jangkauan yang lebih luas ke seluruh Indonesia
  2. Paket internet yang fleksibel beserta opsi add-on sesuai kebutuhan skala usaha
  3. SLA yang lebih cepat dan transparan untuk mendukung kelancaran operasional
  4. Dukungan tim sales di lokal area yang siap membantu pelanggan kapan pun dibutuhkan

Tujuan acara ini bukan hanya menjaga hubungan baik dengan pelanggan, tetapi juga mendengarkan langsung masukan dari mereka untuk terus meningkatkan produk dan layanan. “Oxygen.id ingin menjadi mitra konektivitas yang tepat bagi pelaku bisnis agar dapat menjalankan bisnisnya secara lebih optimal,” ujar Sonny Rama Tanzil.

Selain diskusi, acara juga diramaikan dengan makan malam bersama, games interaktif, serta pembagian doorprize. Oxygen.id menegaskan komitmennya untuk mendukung transformasi digital UMKM dengan layanan internet berkualitas tinggi hingga 1 Gbps, yang cepat, stabil, dan sesuai kebutuhan pelanggan.

Untuk informasi lebih lanjut, pelanggan dapat mengikuti kanal resmi www.oxygen.id dan Instagram @oxygenid_official, atau menghubungi pusat layanan di 1500882

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital
Bagikan
Bisnis Indonesia Premium

Nikmati Bisnis Indonesia Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Masuk / Daftar
Ramalan Teranyar Permintaan LNG, Minyak & Batu Bara Hingga Paruh Abad Ini
Premium

Ramalan Teranyar Permintaan LNG, Minyak & Batu Bara Hingga Paruh Abad Ini

Pertamina Group Reshuffles Board of Directors, from Elnusa (ELSA) to PGN (PGAS)
Premium

Pertamina Group Reshuffles Board of Directors, from Elnusa (ELSA) to PGN (PGAS)

Mid-Cap Stocks Overtake Main Board in Gains
Premium

Mid-Cap Stocks Overtake Main Board in Gains

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Oxygen.id Buka Cabang Baru di Pamulang, Perluas Jangkauan Internet Cepat
Telekomunikasi

Oxygen.id Buka Cabang Baru di Pamulang, Perluas Jangkauan Internet Cepat

1 minggu yang lalu
Internet Cepat dan Stabil, Oxygen.id Resmikan Cabang Depok
Telekomunikasi

Internet Cepat dan Stabil, Oxygen.id Resmikan Cabang Depok

2 minggu yang lalu
VISION+ Hadir di Platform Oxygen.id, Sinergikan Layanan Hiburan Digital
Telekomunikasi

VISION+ Hadir di Platform Oxygen.id, Sinergikan Layanan Hiburan Digital

1 bulan yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Bukti Nyata Oxygen.id Hadir sebagai Mitra Koneksi Bisnis yang Tepat
Telekomunikasi

Bukti Nyata Oxygen.id Hadir sebagai Mitra Koneksi Bisnis yang Tepat

21 menit yang lalu
Pemanggilan TikTok - Meta Cs Terkait Moderasi Konten, Bukan Penyensoran Demo
Telekomunikasi

Pemanggilan TikTok - Meta Cs Terkait Moderasi Konten, Bukan Penyensoran Demo

42 menit yang lalu
Telkom Luncurkan Pusat Pengembangan AI, Garap Potensi Market Rp56 Triliun
Sains & Teknologi

Telkom Luncurkan Pusat Pengembangan AI, Garap Potensi Market Rp56 Triliun

45 menit yang lalu
Aplikasi Gojek-Grab Tampilkan Pita Hitam pada Halaman Muka, Apa Artinya?
Sains & Teknologi

Aplikasi Gojek-Grab Tampilkan Pita Hitam pada Halaman Muka, Apa Artinya?

1 jam yang lalu
Internet Lemot ketika Demo Berlangsung, Pakar Duga Lonjakan Trafik jadi Pemicu
Telekomunikasi

Internet Lemot ketika Demo Berlangsung, Pakar Duga Lonjakan Trafik jadi Pemicu

3 jam yang lalu
Berita Lainnya

Terpopuler

1

Satu Dekade BATIC; Telkom Targetkan Indonesia Jadi Pusat Inovasi Berbasis AI

2

Organsiasi RI Himpun Dark Data, Celah Keamanan Siber Terbuka

3

Jumlah Pelanggan Indosat, Telkomsel, dan XL SMART Semester I/2025: Mayoritas Turun

4

Google Cloud Perkuat Komitmen Enterprise AI di Singapura

5

Pemilik TikTok ByteDance Bidik Valuasi Lebih dari Rp5.395 Kuadriliun

Topik-Topik Pilihan

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Rekomendasi Kami

Perbandingan iPhone 16 dan iPhone 17, dari Spesifikasi hingga Harga
Gadget

Perbandingan iPhone 16 dan iPhone 17, dari Spesifikasi hingga Harga

Startup

Gibran Ditahan Bareskrim Kasus Pemalsuan Lapkeu eFishery, Ekosistem Investasi Startup Tertekan

Telekomunikasi

Komdigi Dorong Migrasi SIM Card ke e-SIM, Begini Strategi Telkomsel

Telekomunikasi

Komdigi Kebut Seleksi Pita 1,4 GHz, Ditarget Rampung Juli 2025

Sains & Teknologi

AS Tuding DeepSeek Bantu Operasi Militer dan Intelijen China

Foto

Lihat Lainnya
Aksi Tuntut Pengusutan Penabrakan Pengemudi Ojek Online
3+
Bisnis Indonesia E-paper