Bukti Nyata Oxygen.id Hadir sebagai Mitra Koneksi Bisnis yang Tepat

Bisnis.com, JAKARTA - PT Mora Telematika Indonesia Tbk melalui brandnya internet Oxygen.id menggelar acara gathering bertajuk “Mitra Koneksi Internet yang Tepat untuk Bisnis Anda” di South Kitchen, Setiabudi, Jakarta. Kegiatan ini dihadiri puluhan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk berdiskusi langsung mengenai tantangan dan solusi kebutuhan internet dalam mendukung pertumbuhan bisnis di era digital.

Acara dibuka dengan sambutan dari Sonny Rama Tanzil selaku Head of SME Sales National Oxygen.id, yang juga berperan sebagai host dan moderator diskusi.

Oxygen.id turut menghadirkan narasumber dari berbagai divisi untuk berdiskusi secara teknis dengan para pelaku bisnis, antara lain:

Rizqi Angga Pratama Putra, CS Enterprise Manager

Eka Saputri Agustina, Head of Product Solution,

Serta dukungan tim Sales Manager dari area Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Bekasi.

Melalui diskusi interaktif, Oxygen.id menyampaikan beberapa improvement dan inovasi terbaru, di antaranya:

Infrastruktur jaringan yang lebih stabil dengan jangkauan yang lebih luas ke seluruh Indonesia Paket internet yang fleksibel beserta opsi add-on sesuai kebutuhan skala usaha SLA yang lebih cepat dan transparan untuk mendukung kelancaran operasional Dukungan tim sales di lokal area yang siap membantu pelanggan kapan pun dibutuhkan

Tujuan acara ini bukan hanya menjaga hubungan baik dengan pelanggan, tetapi juga mendengarkan langsung masukan dari mereka untuk terus meningkatkan produk dan layanan. “Oxygen.id ingin menjadi mitra konektivitas yang tepat bagi pelaku bisnis agar dapat menjalankan bisnisnya secara lebih optimal,” ujar Sonny Rama Tanzil.

Selain diskusi, acara juga diramaikan dengan makan malam bersama, games interaktif, serta pembagian doorprize. Oxygen.id menegaskan komitmennya untuk mendukung transformasi digital UMKM dengan layanan internet berkualitas tinggi hingga 1 Gbps, yang cepat, stabil, dan sesuai kebutuhan pelanggan.

Untuk informasi lebih lanjut, pelanggan dapat mengikuti kanal resmi www.oxygen.id dan Instagram @oxygenid_official, atau menghubungi pusat layanan di 1500882