Google Cloud Perkuat Komitmen Enterprise AI di Singapura

Bisnis.com, SINGAPURA – Google Cloud meluncurkan inovasi transformatif yang akan membantu memajukan ambisi AI Singapura, sekaligus menjadi landasan bagi perusahaan-perusahaan Asia untuk meningkatkan skala dan meraih sukses dengan kecerdasan buatan.

Inovasi tersebut meliputi jaminan residensi data yang memberdayakan organisasi untuk berinovasi sepenuhnya di cloud publik, kemajuan dalam Google Distributed Cloud (GDC) yang menghadirkan kekuatan Gemini di lingkungan lokal, dan aplikasi agensi yang meningkatkan pengalaman pelanggan di seluruh titik kontak.

“Singapura adalah landasan peluncuran AI di Asia. Dan hari ini, kami menyediakan model dan perangkat AI Google yang paling mumpuni di sini,” ujar Thomas Kurian, Chief Executive Officer Google Cloud, dalam acara bertajuk AI Asia: Building Beyond Borders, di Singapura, Kamis (27/8).

Dengan menghadirkan Gemini di mana pun – di cloud publik dengan jaminan residensi data, di lingkungan lokal maupun terputus, dan di edge – Google Cloud melepaskan gelombang inovasi bagi organisasi sektor publik dan bisnis di berbagai industri.

Dengan AI, Google Cloud menyediakan katalis yang ampuh untuk transformasi dan menciptakan peluang ekonomi baru.

Jaminan residensi data yang diperluas di wilayah cloud Google Singapura adalah salah satu yang pertama di dunia yang menawarkan jaminan residensi data yang diperluas untuk layanan AI perusahaan yang paling diminati, termasuk Gemini 2.5 Flash, model pemikiran Google untuk latensi rendah dan efisiensi biaya yang dapat diakses melalui Vertex AI.

Selain itu, ada pula Vertex AI Search untuk menyematkan pencarian agen ke dalam situs web, aplikasi, dan intranet; dan NotebookLM Enterprise, yakni agen buatan Google untuk meringkas dan mengekstrak informasi di seluruh sumber yang kompleks.

Dengan perkembangan ini, organisasi di semua sektor kini tidak hanya dapat menyimpan data mereka secara diam-diam, tetapi juga melakukan pemrosesan pembelajaran mesin untuk beban kerja AI mereka sepenuhnya di Singapura.

Di AI Asia, Google Cloud juga memamerkan kemitraan baru dengan sejumlah organisasi di Singapura, termasuk Centre for Strategic Infocomm Technologies (CSIT), DBS Bank, FairPrice Group (FPG), Government Technology Agency of Singapore (GovTech Singapore), Home Team Science and Technology Agency (HTX), dan National University of Singapore (NUS).

Josephine Teo, Menteri Pengembangan Digital dan Informasi, menegaskan kembali komitmen Singapura terhadap kemitraan yang saling menguntungkan, menyoroti bagaimana inisiatif bersama dengan penyedia teknologi terbuka seperti Google Cloud telah membantu mempercepat terciptanya solusi AI bagi Singapura.

“Kami akan terus mengambil pendekatan kemitraan dalam mempromosikan adopsi AI,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Dia mengatakan, pendekatan kemitraan sangat berguna ketika mengeksplorasi area-area baru. Salah satu area yang menarik banyak perhatian tahun ini adalah agentic AI. Menurutnya, AI agentik membuka lapisan kemungkinan baru dalam cara manusia berinteraksi dengan AI.

Pertama, agen kini dapat bertindak sebagai asisten sederhana – menindaklanjuti instruksi untuk menganalisis data, menyusun email, atau menavigasi situs web untuk mencari informasi.

Kedua, agen yang lebih canggih dapat menerapkan serangkaian instruksi dalam alur kerja yang kompleks. Mereka dapat menggabungkan tugas dan menentukan langkah selanjutnya berdasarkan hasil tugas sebelumnya.

Ketiga, kemudian mungkin ada agen yang memahami instruksi tingkat tinggi kita, secara mandiri memecahnya menjadi tugas-tugas yang lebih kecil, bereksperimen dengan berbagai pendekatan, dan terus belajar serta beradaptasi dari upaya sebelumnya.

“Dengan meningkatnya kecanggihan, potensi peningkatan produktivitas dan peningkatan nilai juga makin terbuka,” ujar Josephine Teo.