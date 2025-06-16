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Update Kode Redeem FF Hari Ini Senin 16 Juni 2025

Hesti Puji Lestari
Hesti Puji Lestari
 Senin, 16 Juni 2025 | 05:06 WIB
Nickname game Free Fire dengan berbagai tema yang unik./ff.garena.com
Nickname game Free Fire dengan berbagai tema yang unik./ff.garena.com
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Bisnis.com, JAKARTA - Di bawah ini adalah update kode redeem FF hari ini, Senin 16 Juni 2025.

Salah satu hal yang cukup ditunggu penggemar Free Fire adalah kode redeem.

Sebab dengan kode ini, pengguna akan berkesempatan mendapatkan hadiah spesial dengan cuma-cuma.

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Pada hari ini, ada banyak kode redeem yang telah diumumkan Free Fire dan bisa Anda tukar secara gratis. Anda bisa menukarnya, namun satu kode redeem hanya bisa ditukar satu kali.

Update kode redeem FF hari ini, Senin 16 Juni 2025

  • UHRK-5C6G-MNFZ-PTQJ
  • 1Y2F-J3WA-RBNV
  • KD9B-WEU6-IMLY-Z37C
  • V83Q-4ZPR-XMJ9-LUFN
  • LOQA-GTYB-1EFX
  • SZKP-Q9DA-6X2R
  • EVT3-YLXF-DC7N

Coba juga kode berikut:

  • SG2X18UPZNM0K
  • QG9YSG2K4BEX
  • SG2T9LVEMWX8P
  • FFSG2UXKZH8TQ
  • 7HRKSG2XRF5L
  • BNML12ZXCVBN
  • GFDS78POIUAS
  • MNBV34ASDFZX
  • FT3O823G5V1M43I2
  • POIU90ZXCVNM
  • YUIO56BNMLKJ
  • YUIO34LKJMNB
  • FFMXTY89VCX2L

Sebagai informasi, kode redeem di atas bersifat terbatas sehingga tidak akan berlaku jika sudah ada yang menukarkan.

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Cara klaim kode redeem FF

1. Buka situs https://reward.ff.garena.com/id.

2. Masuk atau login ke akunmu dengan beberapa alternatif cara, yaitu dari akun facebook, alamat email Google, akun Apple, VK atau Huawei, hingga akun Twitter.

3. Masukkan salah satu kode redeem FF.

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4. Pada umumnya, kode redeem Garena berjumlah 12 sampai 16 digit. Klik konfirmasi.

5. Jika kode tersebut masih valid, maka hadiah akan langsung dikirim ke Inbox Anda.

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