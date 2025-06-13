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Segera Klaim! 9 Kode Redeem ML Terbaru Penuh Reward Khusus Hari Ini, Jumat 13 Juni 2025

Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih
 Jumat, 13 Juni 2025 | 07:35 WIB
Kumpulan kode redeem Mobile Legends (ML) yang berlaku hari ini/Moonton
Kumpulan kode redeem Mobile Legends (ML) yang berlaku hari ini/Moonton
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Bisnis.com, JAKARTA - Simak kumpulan kode redeem Mobile Legends (ML) hari ini, Jumat (13/6/2025) yang bisa Anda klaim untuk mendapat item spesial. 

Mobile Legends merupakan game buatan Moonton. Selaku developer, Moonton terus berusaha menarik perhatian pengguna dengan merilis kode redeem setiap harinya.

Terdapat banyak kode redeem ML yang bisa Anda tukar dengan berbagai hadiah spesial. Berikut ini daftar kode redeem yang masih bisa ditukar untuk mendapat hadiah. 

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Kode Redeem ML Hari Ini

Klaim kode redeem Mobile Legends (ML) terbaru hari ini, Jumat (13/6/2025) di bawah ini:

  • HOLAMLBB (Aktif untuk player baru)
  • ZETIAN0618
  • sqli83q3a
  • 7aptkhqkn  
  • MLBB2025JUNI
  • MLREDEEM5JUNE
  • MRO20241209
  • SUMMER0825
  • MLBBNEWITEM25

Cara Klaim Kode Redeem ML

Berikut cara tukarkan kode redeem Mobile Legends untuk mendapat hadiah spesial:

1. Buka situs m.mobilelegends.com/en/codexchange

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2. Masukkan salah satu kode redeem ML pada kotak Redemption Code 

3. Lalu tuliskan ID user gim Mobile Legends dan kode verifikasi pada kotak yang ada

4. Klik Redeem, bila berhasil hadiah akan otomatis masuk ke dalam inbox game

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