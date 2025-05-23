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6 Kode Redeem ML Terbaru Hari Ini, Jumat 23 Mei 2025, Hadiahnya Skin Spesial!

Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih
 Jumat, 23 Mei 2025 | 07:03 WIB
Kode redeem Mobile Legends (ML) hari ini/Moonton
Kode redeem Mobile Legends (ML) hari ini/Moonton
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Bisnis.com, JAKARTA - Simak kumpulan kode redeem Mobile Legends (ML) hari ini, Jumat (23/5/2025) yang bisa Anda klaim untuk mendapat item spesial. 

Mobile Legends merupakan game buatan Moonton. Selaku developer, Moonton terus berusaha menarik perhatian pengguna dengan merilis kode redeem setiap harinya.

Terdapat banyak kode redeem ML yang bisa Anda tukar dengan berbagai hadiah spesial. Berikut ini daftar kode redeem yang masih bisa ditukar untuk mendapat hadiah. 

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Kode Redeem ML Hari Ini

Klaim kode redeem Mobile Legends (ML) terbaru hari ini, Jumat (23/5/2025) di bawah ini:

  • HOLAMLBB (Aktif untuk player baru)
  • NARUTOMOBA (Trial skin Naruto)
  • 0nc9lhok9
  • mtdzj9uuu4262378b
  • MLBBxDOMIXI
  • Carry555

Cara Klaim Kode Redeem ML

Berikut cara tukarkan kode redeem Mobile Legends untuk mendapat hadiah spesial:

1. Buka situs m.mobilelegends.com/en/codexchange

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2. Masukkan salah satu kode redeem ML pada kotak Redemption Code 

3. Lalu tuliskan ID user gim Mobile Legends dan kode verifikasi pada kotak yang ada

4. Klik Redeem, bila berhasil hadiah akan otomatis masuk ke dalam inbox game

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