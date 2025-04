Warganet Mengeluh Tdak Bisa Mengirim Pesan WA, Whatsapp Down?

Bisnis.com, JAKARTA - Warganet mengeluh tidak bisa mengirim pesan di aplikasi Whatsapp sejak Sabtu (12/4/2025) malam, pukul 21.38 WIB.

Terdapat tanda seru merah saat warganet mengirim pesan via WA. Alhasil, warganet bertanya, apakah Whatsapp sedang down?

"WhatsApp is currently down all over the world. Give it a few hours, no need to be scared ," tulis salah satu pengguna media sosial X.

"NYEHHH WHATSAPP DOWN YA," tulis pengguna X lainnya.

Menurut situs Indianexpress, "Di India, Amerika Serikat, dan wilayah lain di dunia, pengguna melaporkan adanya masalah dengan aplikasi dan pengiriman pesan."

Hingga berita ini diturunkan, warganet masih belum bisa mengirim pesan via WA.

Berikut reaksi warganet di media sosial X:

IPB Berca**

grup whatsapp down, gak kebayang whatsapp kabinet pemerintahan ga ada yang bisa saling chat. Apa gak down negara kita ini

eranga tennak**

Is WhatsApp down?

dandun

Whatsapp down apa harus balik ke BBM