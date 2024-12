Perkuat Ekspansi, Ecovacs dan Tineco Buka Flagship Store Ke-7 di Jakarta

Bisnis.com, JAKARTA - Ecovacs dan Tineco, dua merek terkemuka dalam inovasi teknologi rumah tangga, resmi membuka flagship store ke-7 mereka di Indonesia yang berlokasi di Emporium Pluit Mall, Jakarta.

Pembukaan ini semakin memperluas jangkauan kedua merek tersebut di Tanah Air, di mana sebelumnya telah hadir di sejumlah pusat perbelanjaan besar seperti Plaza Indonesia, Summarecon Mall Serpong, Pondok Indah Mall, dan Pakuwon Mall Surabaya.

Kehadiran flagship store baru ini diharapkan dapat semakin memudahkan konsumen untuk mengakses produk-produk inovatif dari Ecovacs dan Tineco.

Baca Juga Ecovacs dan Tineco Ekspansi ke Surabaya

"Semoga dengan pembukaan di Emporium Pluit Mall menjadi acuan untuk Ecovacs dan Tineco berkembang dan buka di tempat-tempat berikutnya," ujar Yachinta, Leasing and Casual Leasing Manager Emporium Pluit Mall dalam keterangan yang dikutip Jumat (20/12/2024).

Ecovacs sendiri merupakan perusahaan yang fokus pada robot pintar untuk rumah. Sedangkan, Tineco adalah perusahaan teknologi yang mengembangkan peralatan rumah tangga pintar.

Dengan pembukaan flagship store terbaru ini, Ecovacs dan Tineco semakin menegaskan komitmen mereka untuk menjadi pemimpin pasar dalam inovasi teknologi rumah tangga di Indonesia.

Baca Juga Ecovacs Rilis Pembersih Vakum Robotik Deebot T9, Intip Spesifikasinya

Peresmian flagship store ini disambut antusias oleh para penggemar dan influencer. Sebanyak 11 key opinion leader (KOL) lifestyle turut hadir dalam acara grand opening.

"Semoga dengan banyaknya store yang buka ini bisa membantu kita untuk support daily activity kita. As working mom, entrepreneur, or anything Ecovacs and Tineco really helpfull," kata Vivi Veronica, salah satu KOL yang hadir.

Senada dengan Vivi, Ivanda Cherlin, KOL lainnya, juga memberikan testimoninya. "Semoga tambah sukses selalu dan makin banyak offline storenya, dan juga uda ada 38 service center yang tersebar di seluruh Indonesia."