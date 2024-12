Awas! Asteroid Seukuran Lapangan Sepak Bola Dekati Bumi Malam Ini, Berpotensi Berbahaya

Bisnis.com, JAKARTA - Asteroid yang "berpotensi berbahaya" seukuran stadion sepak bola akan melintasi planet kita dini hari besok pagi 4 Desember atau 5 Desember waktu Indonesia Barat.

Batuan luar angkasa raksasa tersebut, yang bergerak dengan kecepatan sekitar 27.500 mil per jam (44.300 kilometer per jam), akan mencapai jarak minimum 1,37 juta mil (2,2 juta kilometer) dari Bumi pada pukul 0:27 ET, yang merupakan jarak terdekatnya dengan planet kita pada rekor, menurut Jet Propulsion Laboratory (JPL) NASA.

Dilansir dari Livescience, lintasan bersejarah ini dapat disaksikan melalui streaming langsung gratis dari Virtual Telescope Project (VTP) yang dimulai pukul 13:30 ET hari ini (3 Desember). XR 2020 juga akan terlihat melalui teleskop 8 inci (20 sentimeter), menurut pernyataan Badan Antariksa Eropa (ESA).

Baca Juga Misteri Terungkap! Mikroorganisme Bumi Ditemukan di Asteroid Berjarak 200 Juta Mil

Asteroid 2020 XR diklasifikasikan oleh NASA sebagai objek dekat Bumi, atau NEO, yang berarti orbitnya terkadang menempatkannya dalam jarak 1,3 unit astronomi (AU) dari matahari — setara dengan 1,3 kali jarak rata-rata antara matahari dan Bumi.

NEO apa pun yang mendekat dalam jarak 4.650.000 mil (7.500.000 km) dari Bumi dan diameternya lebih besar dari 500 kaki (150 meter) dianggap "berpotensi berbahaya". Namun, terbang lintas pada tanggal 4 Desember tidak menimbulkan ancaman apa pun bagi planet kita.

“Ketika para astronom pertama kali menemukan 2020 XR, mereka mengira kemungkinannya kecil untuk berdampak pada Bumi pada tahun 2028,” kata Juan Luis Cano, koordinator Pusat Koordinasi Objek Dekat Bumi ESA, dalam pernyataannya. “Tetapi dengan kembali ke masa lalu dan menemukan asteroid tersebut dalam data lama, mereka mampu menyempurnakan lintasannya dan mengesampingkan bahaya apa pun.”

Baca Juga Asteroid yang Berada di Orbit Bumi Kini Mulai Menjauh

Asteroid tersebut berukuran diameter sekitar 1.200 kaki (366 m), sehingga cukup besar untuk melenyapkan sebuah kota kecil.

Batuan luar angkasa terakhir kali mendekati Bumi pada bulan Desember 1977 – sebelum ditemukan. Namun, pada saat itu, jarak minimumnya kira-kira 10 juta mil (16 juta km) lebih jauh dari yang diperkirakan pada pertemuan malam ini, menurut perkiraan JPL.

XR 2020 diperkirakan tidak akan mendekati jarak sedekat ini lagi setidaknya hingga tahun 2196. Diperkirakan berikutnya akan terbang melewati planet kita pada bulan November 2028. Namun, jarak minimumnya akan lebih jauh lagi, diperkirakan 11,3 juta mil (18,2 juta km).