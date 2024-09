Spotify Down, Puluhan Ribu Pengguna Sulit Akses Lagu Streaming

Bisnis.com, JAKARTA - Platform streaming audio Spotify, kembali aktif setelah gangguan sekitar tiga jam pada hari Minggu (29/9/2024). Laporan Downdetector menyebut gangguan tersebut berdampak pada lebih dari 40.000 pengguna di Amerika Serikat.

Gangguan ini bukan yang pertama kali di Spotify. Pada Januari 2023, perusahaan tersebut juga sempat mengalami gangguan yang berdampak pada para pengguna setia mereka.

Pengguna Spotify otomatis keluar dan tak bisa lagi melakukan login. Sebagian yang lain mengeluhkan Spotify terus mengeluarkan tulisan "something went wrong" dan "there is no internet connection" saat memutar lagu.

Adapun saat ini Downdetector, yang melacak gangguan melalui berbagai sumber termasuk laporan pengguna, melaporkan kurang dari 600 pengguna masih mengalami masalah di AS hingga pukul 3 sore.

"Semuanya tampak jauh lebih baik sekarang!" kata Spotify, dalam sebuah posting di platform media sosial X, Senin (30/9/2024).

Sementara Reuters melaporkan mencoba mengkonfirmasi ke Spotify perihal gangguan tersebut. Spotify tidak menjawab.

Diketahui pengguna tidak dapat melakukan streaming apa pun selain lagu-lagu yang baru saja diputar, daftar putar mereka tidak dimuat dan musik berhenti diputar secara acak untuk beberapa orang, menurut, komentar pengguna di halaman komunitas mereka.

Adapun pada kuartal II/2024, jumlah pelanggan Spotify yang membayar naik menjadi 246 juta pengguna. Platform musik ini merupakan salah satu platform dengan basis pengguna terbesar di dunia.

Sebelumnya, pada April, Spotify memperkenalkan AI Playlist dalam versi beta kepada pelanggan Premium di Inggris dan Australia.

Fitur Daftar Putar AI milik Spotify saat ini tersedia dalam versi beta di perangkat Android dan iOS untuk pengguna Premium. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk membuat daftar putar yang dipersonalisasi berdasarkan permintaan tertulis.

“Sekarang kami memperluas fitur ini, memberi lebih banyak pengguna kesempatan lain untuk mengekspresikan diri melalui musik yang mereka sukai,” kata Spotify dalam laman resminya, Selasa (24/9/2024).

Layanan musik asal Swedia itu menjelaskan bahwa Daftar Putar AI menggabungkan teknologi personalisasi Spotify yang kuat dengan AI generatif, sehingga pengguna dapat mengubah ide paling kreatif menjadi daftar putar. Dengan demikian, pengguna dapat memasukkan daftar lagu yang disesuaikan agar sesuai dengan suasana hati.

“Fitur ini menawarkan cara yang menyenangkan dan mudah untuk membuat dan mengkurasi campuran musik yang sempurna, hanya untuk Anda,” jelasnya.

Spotify merekomendasikan pencampuran genre, suasana hati, artis, dan dekade untuk membuat daftar putar unik yang disesuaikan dengan selera individu. Selain itu, pengguna juga dapat lebih menyesuaikan pengalaman mereka dengan menambahkan lokasi, hewan, karakter film, warna, hingga emoji.

Perusahaan juga mengklaim bahwa terdapat jutaan daftar putar yang dibuat pengguna di Inggris dan Australia.

“Tidak butuh waktu lama bagi AI Playlist untuk membuat tandanya setelah diluncurkan di Inggris dan Australia, hingga saat ini, pengguna telah membuat jutaan daftar putar yang terus mereka datangi,” tambahnya.