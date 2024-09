Harga iPhone Terbaru di iBox Setelah iPhone 16 Meluncur September 2024

Bisnis.com, JAKARTA — Apple resmi meluncurkan seri iPhone 16 dengan masa pre-order pada 13 September 2024. Namun, tak ada salahnya melihat perbandingan harga antara iPhone 16 dengan seri terdahulunya seperti iPhone 12 dan iPhone 15.

Perlu diketahui, iPhone 16 dan iPhone 16 Plus masing-masing akan dibanderol seharga US$799 atau sekitar Rp12,36 juta dan US$899 atau sekitar Rp13,91 juta untuk kapasitas penyimpanan mulai dari 128 GB. Asumsi kurs Rp15.470 per dolar AS.

Seri iPhone 16 dan iPhone 16 Plus hadir dengan warna mulai dari ultramarine, teal, pink, black, dan white.

Sementara itu, iPhone 16 Pro dan iPhone 16 Pro Max masing-masing bakal dipatok seharga US$999 atau sekitar Rp15,46 juta dan US$1.099 atau sekitar Rp17,01 juta mulai dari penyimpanan 128 GB.

Berbeda dengan iPhone 16 dan iPhone 16 Plus, pilihan warna iPhone 16 Pro dan iPhone Pro Max terdiri dari dessert titanium, black titanium, natural titanium, dan white titanium.

Berikut adalah harga iPhone 15 hingga iPhone 12 di situs resmi iBox:

1. Harga iPhone 15

Pilihan warna yang tersedia untuk iPhone 15 antara lain blue, pink, yellow, green, dan black. Berikut adalah harga iPhone 15:

- iPhone 15 (128 GB) — Rp13,99 juta

- iPhone 15 (256 GB) — Rp16,99 juta

- iPhone 15 (512 GB) — Rp20,99 juta

2. Harga iPhone 15 Pro

Apple menawarkan warna untuk iPhone 15 Pro yang terdiri dari natural titanium, blue titanium, white titanium, dan black titanium.

- iPhone 15 Pro (128 GB) — Rp18,25 juta

- iPhone 15 Pro (256 GB) — Rp21,25 juta

- iPhone 15 Pro (512 GB) — Rp25,25 juta

- iPhone 15 Pro (1 TB) — Rp29,25 juta

3. Harga iPhone 14

Warna iPhone 14 terdiri dari yellow, red (product), purple, starlight, midnight, dan blue.

- iPhone 14 (128 GB) — Rp12,25 juta

- iPhone 14 (256 GB) — Rp15,05 juta

- iPhone 14 (512 GB) — Rp23,25 juta

4. Harga iPhone 14 Plus

Seri iPhone 14 Plus memiliki warna yang sama dengan jajaran iPhone 14. Berikut adalah harganya:

- iPhone 14 Plus (128 GB) — Rp17,99 juta

- iPhone 14 Plus (256 GB) — Rp20,99 juta

- iPhone 14 Plus (512 GB) — Rp24,99 juta

5. Harga iPhone 14 Pro

Pilihan warna iPhone 14 Pro tersedia deep purple, gold, silver, dan space black.

- iPhone 14 Pro (128 GB) — Rp19,99 juta

- iPhone 14 Pro (256 GB) — Rp22,99 juta

- iPhone 14 Pro (512 GB) — Rp26,99 juta

- iPhone 14 Pro (1 TB) — Rp30,99 juta

6. Harga iPhone 13

Seri iPhone 13 memilik warna mulai dari green, pink, blue, black, starlight, dan red (product).

- iPhone 13 (128 GB) — Rp10,25 juta

- iPhone 13 (256 GB) — Rp12,75 juta

- iPhone 13 (512 GB) — Rp21,19 juta

7. Harga iPhone 12

Seri iPhone 12 tersedia dengan pilihan warna black, white, red (product), green, blue, dan purple. Berikut adalah harga iPhone 12 dan kapasitas penyimpanannya:

- iPhone 12 (64 GB) — Rp7,99 juta

- iPhone 12 (128 GB) — Rp8,49 juta

- iPhone 12 (256 GB) — Rp14,99 juta