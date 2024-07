Samsung Respons Rencana Apple Rilis iPhone Lipat

Bisnis.com, JAKARTA — Samsung Indonesia merespons terkait dengan kabar Apple akan merilis proyek iPhone lipat (foldable) pada awal 2026.

Seperti diketahui, Samsung merupakan pionir pemain smartphone (ponsel pintar) yang memiliki model foldable. Teranyar, Samsung baru saja merilis Galaxy Z Fold 6 dan Z Flip 6 yang dibekali dengan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia, Verry Octavianus, mengatakan bahwa Samsung akan tetap memantau perkembangan yang terjadi di pasar dengan melihat permintaan dari konsumen, di tengah kabar Apple yang akan merilis ponsel pintar bergaya lipat.

Baca Juga Apple Bakal Rilis iPhone Lipat Pesaing Samsung di 2026, Ini Bocorannya

“Kalau kita lihat kan itu masih lama, ya [Apple akan merilis iPhone lipat pada 2026]. Kami tetap melihat perkembangan dari segi permintaan konsumen dan juga dari animo, jadi sudut pandang Samsung adalah kami mendengarkan dari apa yang konsumen butuhkan,” kata Verry saat ditemui seusai acara bertajuk New Ways to Unfold the Magic with Galaxy Z Flip6 | Z Fold6 di Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Sebelumnya diberitakan, proyek iPhone dikabarkan dapat dilipat secara horizontal, seperti Samsung Galaxy Z Flip bergaya clamshell.

Pada Februari, The Information sempat melaporkan bahwa Apple sedang dalam tahap awal mengembangkan dua prototipe ponsel lipat. Apple dilaporkan masih bekerja untuk meratakan lipatan yang muncul ketika ponsel dibuka dan juga mencoba untuk membuat perangkat lebih tipis.

Di sisi lain, rumor terbaru menunjukkan bahwa Apple juga sedang mengerjakan perangkat lipat seperti MacBook yang dapat mulai dikirimkan pada 2026.

Selain itu, The Information juga menyebut bahwa Apple mungkin bersiap-siap untuk meningkatkan iPhone tahun depan dengan bukaan mekanis yang akan memungkinkan pengguna mencapai efek kedalaman bidang yang mengaburkan latar belakang gambar sambil menjaga subjek tetap fokus.

Berdasarkan data International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, Apple berada di posisi kedua dengan pertumbuhan pengiriman ponsel sebesar 1,5% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal II/2024 dari 44,5 juta unit menjadi 45,2 juta unit HP.

Data tersebut menunjukkan bahwa Apple berhasil merebut 15,8% pangsa pasar pada enam bulan pertama 2024. Namun, pangsa pasar Apple pada kuartal II/2023 mampu mencapai 16,6%.

Di sisi lain, Samsung masih betah di posisi pertama dalam pengiriman smartphone (ponsel pintar) secara global pada kuartal II/2024.

Tercatat, pengiriman ponsel Samsung naik tipis 0,7% yoy dari 53,5 juta unit pada kuartal II/2023 menjadi 53,9 juta unit pada periode yang sama tahun ini. Namun, secara pangsa pasar turun dari 20% pada kuartal II/2023 menjadi 18,9% pada kuartal II/2024.