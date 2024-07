Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy Z Fold 6 dan Z Flip 6 Pakai AI

Bisnis.com, JAKARTA — Samsung Electronics Indonesia resmi meluncurkan Galaxy Z Fold 6 dan Z Flip 6 ke pasar Indonesia. Kedua perangkat ini dilengkapi dengan kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI).

President of Samsung Electronics Indonesia Harry Lee mengatakan bahwa Samsung merancang smartphone lipat generasi ke-6 yang merupakan puncak baru dari pengalaman Galaxy AI.

“Galaxy Z Fold6 menjadi device terbaru kami yang paling tipis, dan paling ringan, sementara kamera tercanggih telah kami benamkan di Galaxy Z Flip6 yang sekarang,” kata Lee dalam acara bertajuk New Ways to Unfold the Magic with Galaxy Z Flip6 | Z Fold6 di Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Selain dilengkapi Galaxy AI, Lee mengungkapkan bahwa Galaxy Z Fold6 dan Z Flip6 memiliki desain yang lebih tangguh dari Galaxy Z series pendahulunya. Dia mengklaim bahwa dua model Galaxy AI ini siap meningkatkan produktivitas dan kreativitas tanpa batasan bahasa.

“Galaxy AI akan memberikan pengalaman instan dengan keamanan berbasis on-device dan on-cloud AI yang serbaguna,” ujarnya.

Sementara itu, Head of Mobile Experience Business Samsung Electronics Indonesia Lo Khing Seng mengatakan bahwa Galaxy Z Fold 6 dan Z Flip 6 hadir dengan kecanggihan Galaxy AI, yang diklaim terdepan di industri ini.

“Seperti Galaxy Fold 6 ini desainnya semakin compact, paling ringan dan tipis dari Galaxy Z yang pernah ada, terasa lebih kokoh, dan nyaman digenggam, disimpan di kantong celana ataupun baju,” ungkapnya.

Seng menambahkan bahwa kameranya Galaxy AI memiliki 4 kali lebih besar dibandingkan seri sebelumnya. Serta, dilengkapi dengan fitur auto zoom dengan flex cam dan nightography.

Dia menjelaskan bahwa nightography adalah salah satu fitur favorit yang di-enhance dengan noise reduction, serta adanya super HDR yang membuat konten pengguna semakin tajam.

“This is the 6th generation foldable yang menghadirkan peningkatan luar biasa. Semua ini didasarkan pada masukan yang berharga dari semua konsumen kami yang setia,” ungkapnya.

Head of MX Product Marketing Samsung Electronics Indonesia Selvia Gofar mengatakan bahwa Galaxy AI dilengkapi dengan penggunaan dual translate tanpa membutuhkan paket data internet yang sudah tersedia 16 bahasa, termasuk Bahasa Indonesia.

Lebih lanjut, Selvia menyampaikan bahwa ada 14 fitur AI baru dalam perangkat ini, mulai dari live translate, live effect, hingga photo assist.

Adapun, Samsung telah membuka Pre Order sejak 10 Juli—30 Juli 2024. Nantinya, Galaxy Z Fold6 dan Z Flip6 bisa langsung didapatkan di toko daring dan gerai ritel terdekat mulai 4 Agustus 2024 mendatang.

Galaxy Z Flip6 tersedia dalam varian 12GB/256GB dengan harga Rp17.499.000 dan 12GB/512GB dengan harga Rp19.499.000. Warna Galaxy Z Flip6 terdiri dari Blue, Yellow, Silver Shadow, dan Mint.

Di sisi lain, Galaxy Z Fold6 tersedia dalam varian 12GB/256GB dengan harga Rp26.499.000, 12GB/512GB dengan harga Rp28.499.000, dan 12GB/1TB dengan harga Rp31.999.000. Pada model perangkat ini, Samsung menghadirkan lima pilihan warna, yaitu Crafted Black, White, Silver Shadow, Pink, dan Navy.