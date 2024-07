Microsoft Copilot Muncul di OneNote, Ubah Tulisan Tangan menjadi Teks

Bisnis.com, JAKARTA - Microsoft bakal memperkenalkan Copilot di OneNote yang mampu membaca dan menganalisis catatan tulisan tangan. Fitur ini bahkan dapat mengubah tulisan menjadi teks.

Fitur ini dilaporkan telah memasuki pengujian beta akhir bulan lalu. OneNote juga dapat membantu untuk menulis catatan tulisan tangan menggunakan stylus dan kemudian merangkumnya, mengajukan pertanyaan, atau bahkan membuat daftar tugas berdasarkan catatan tersebut.

The Verge, Jumat (12/7/2024) melaporkan bahwa fitur Copilot yang didukung AI di OneNote bahkan akan mampu mengubah catatan tulisan tangan Anda menjadi teks agar mudah diedit dan dibagikan.

Microsoft pertama kali meluncurkan Copilot di dalam OneNote pada bulan November, dan pemutakhiran ini akan tersedia bagi pelanggan Copilot untuk Microsoft 365 dan pengguna Copilot Pro yang sudah ada setelah diluncurkan secara lebih luas.

Dalam sebuah uji coba, fitur ini mampu menguraikan tulisan tangan dalam berbagai ukuran hingga singkatan. Selain itu, Copilot berhasil mengubah paragraf dalam jumlah jamak ke dalam format teks yang mudah dibaca.

Hal ini merupakan salah satu terobosan yang bisa dibilang tidak biasa dari teknologi generatif AI yang biasanya hanya dapat mengolah paragraf dalam jumlah yang terbatas.

Copilot juga memiliki kemampuan mengonversi tulisan tangan ke dalam teks secara akurat hanya dalam hitungan detik.

Untuk dapat memanfaatkan fitur Copilot di OneNote ini, Anda harus menggunakan Microsoft 365 Insider yang menjalankan OneNote terbaru di Windows Build dan berlangganan Copilot Pro atau Copilot untuk Microsoft 365.

Bantu Pekerjaan

Communications Lead Microsoft Indonesia Karen Kusnadi mengatakan AI telah membantu banyak pekerja dalam meringankan beban.

Riset Microsoft menyebut sebanyak 70% pengguna Copilot, produk AI punya Microsoft, mengaku menjadi lebih produktif.

Selain itu, sebanyak 68% menyatakan bahwa Copilot membantu mereka memulai proses kreatif, dan 67% menyatakan Copilot telah menghemat waktu sehingga dapat fokus pada pekerjaan yang lebih penting.

“Copilot juga 3,8 kali lebih cepat dalam mengejar ketinggalan pada pertemuan yang terlewat,” kata Karen dalam acara Thinktank & Journalist Workshop: Accelerating Responsible AI Governance and Innovation with Copilot for Indonesia di Jakarta, Senin (6/5/2024).

Untuk diketahui, Microsoft Indonesia telah menggelar pelatihan terkait pemanfaatan AI yang melihat puluhan awak media. Dalam pelatihan tersebut Microsoft memaparkan cara pemanfaatan AI dan hal positif yang dapat dioptimalkan dari teknologi baru tersebut.

Karen menjelaskan bahwa cikal-bakal AI bermula pada 1956, yakni kecerdasan buatan (AI) yang merupakan ilmu komputer untuk menciptakan mesin cerdas yang dapat meniru atau melampaui kecerdasan manusia.

Kemudian, pada 1997 disebut sebagai machine learning yang merupakan bagian dari AI yang memungkinkan mesin untuk belajar dari data yang ada dan meningkatkan data tersebut untuk membuat keputusan atau prediksi

Lalu, pada 2017 disebut sebagai pembelajaran mendalam (deep learning), yaitu teknik pembelajaran mesin di mana lapisan-lapisan jaringan saraf digunakan untuk memproses data dan membuat keputusan.

Kemudian, pada 2021 atau kecerdasan generatif (generative AI), yakni menciptakan konten tertulis, visual, dan auditif baru berdasarkan perintah atau data yang ada.

Karen menuturkan bahwa teknologi AI dimanfaatkan semua orang dukan bersifat eksklusif. Selain itu, Karen menjelaskan bahwa AI dilatih secara spesifik dan bukan sebuah black box.

“AI merupakan tools milik semua, sedangkan mitosnya adalah AI akan menggantikan orang,” kata Karen.