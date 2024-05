Opini: Menggali Potensi Aset Digital, Peran Hukum di Era Inovasi

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam era digital yang terus berkembang, inovasi dan penggunaan aset digital telah menjadi pendorong utama transformasi ekonomi dan sosial di masyarakat. Ya, hal ini telah menciptakan peluang baru bagi banyak individu dan bisnis.

Namun di balik kemajuan yang mengagumkan ini, terdapat fondasi hukum yang memfasilitasi dan mengatur dinamika kompleks dari inovasi dan penggunaan aset digital.

Pentingnya hukum dalam konteks teknologi digital sangatlah besar. Ini diperlukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual, mengatur pertukaran aset digital, dan menetapkan tanggung jawab bagi semua pihak yang terlibat.

Bayangkan, jika kamu adalah seorang pengembang aplikasi mobile yang menciptakan game sederhana yang sangat populer. Ide game kamu unik dan menarik, dan kamu ingin melindungi hak cipta atas game tersebut.

Tentu kamu menggunakan hukum hak cipta untuk melindungi game dari penyalahgunaan pihak lain. Dengan mendaftarkan hak cipta, kamu memiliki kekuatan hukum untuk menghentikan orang lain yang mencoba menyalin atau menggunakan game kamu tanpa izin. Lalu, bagaimana hukum yang diterapkan di Indonesia untuk mengatur perlindungan inovasi dan penggunaan aset digital?

Hukum dan Penggunaan Aset Digital

Peran hukum dalam mendorong inovasi dan penggunaan aset digital tidak dapat diabaikan dalam era modern yang semakin terhubung secara digital. Hukum memiliki peran yang penting dalam memastikan bahwa inovasi dapat berkembang tanpa hambatan, serta menyediakan kerangka yang aman dan adil bagi penggunaan aset digital.

Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai alat yang penting untuk mengatur, melindungi, dan mendorong pengembangan teknologi digital yang berkembang dengan cepat.

1. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Salah satu cara utama di mana hukum mendukung inovasi dan penggunaan aset digital adalah melalui perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI).

Hak kekayaan intelektual, yang mencakup hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri, memberikan insentif bagi inovasi dengan memberikan pemiliknya hak eksklusif atas karya atau penemuan mereka.

Dengan demikian, hukum HKI mendorong inovasi dengan memberikan insentif kepada individu dan perusahaan untuk mengembangkan teknologi baru dan menciptakan konten digital yang berharga.

Selain itu, hukum HKI juga melindungi inovasi tersebut dari penyalahgunaan atau penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain, yang pada gilirannya memberikan kepastian hukum bagi para inovator dan mendorong investasi dalam riset dan pengembangan.

Salah satunya adalah undang-undang yang mengatur perlindungan hukum terhadap karya-karya intelektual, seperti aplikasi, game, dan konten digital lainnya, yakni Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dengan memiliki hak cipta yang terdaftar, pencipta karya memiliki hak eksklusif untuk mengatur penggunaan dan menyalin karya mereka, serta memiliki kekuatan hukum untuk menuntut pelanggaran hak cipta. Seperti hak cipta pada umumnya, perlindungan karya cipta berbasis media digital diperoleh secara otomatis (automatic protection) untuk semua bentuk karya yang termasuk dalam kualifikasi perlindungan hak cipta, sehingga pemilik dan atau pemegang hak cipta di internet memiliki hak-hak eksklusif, yaitu sebagai berikut:

Hak menggandakan karya cipta

Hak membuat karya turunan

Hak mendistribusikan karya cipta kepada publik

2. Regulasi Penggunaan Aset Digital

Hukum juga berperan penting dalam mengatur penggunaan aset digital, seperti cryptocurrency dan teknologi blockchain. Regulasi yang jelas diperlukan untuk memastikan keamanan, transparansi, dan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan.

Misalnya, dalam konteks cryptocurrency, hukum dapat mengatur pertukaran mata uang digital, melindungi konsumen dari penipuan, dan mencegah aktivitas pencucian uang. Selain itu, regulasi blockchain dapat membantu mengatasi masalah privasi dan keamanan data dalam penggunaan teknologi ini.

Adapun pada tahun 2019, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Peraturan ini mengatur berbagai aspek teknologi finansial, termasuk penggunaan cryptocurrency seperti Bitcoin.

3. Penyelesaian Sengketa dan Perlindungan Konsumen

Hukum juga memberikan kerangka kerja untuk penyelesaian sengketa dan perlindungan konsumen dalam konteks digital. Mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif diperlukan untuk menangani perselisihan yang mungkin timbul dalam transaksi online atau penggunaan teknologi digital lainnya. Selain itu, regulasi perlindungan konsumen membantu menjaga keamanan dan privasi konsumen, sehingga membangun kepercayaan yang diperlukan dalam ekosistem digital yang semakin kompleks.

Di Indonesia, perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 2017. Pada tahun 2014, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang menjadi payung hukum untuk mengatur perlindungan konsumen di era digital.

Peran hukum dalam mendorong inovasi dan penggunaan aset digital di Indonesia sangatlah penting. Melalui undang-undang dan peraturan yang ada, hukum memberikan kerangka kerja yang jelas dan terukur bagi para pelaku industri teknologi dan aset digital. Hal ini membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pengembangan teknologi baru.

Selain itu, hukum juga berperan dalam melindungi kepentingan para pemangku kepentingan. Dengan adanya undang-undang hak cipta, para pengembang dan pencipta konten digital dilindungi dari penyalahgunaan dan pelanggaran hak kekayaan intelektual mereka.

Begitu juga dengan pengguna aset digital, regulasi yang ketat membantu melindungi mereka dari penipuan dan penyalahgunaan dalam pertukaran aset digital.

