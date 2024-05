Grab Ungkap Inovasi Kecerdasan Buatan Terbaru di GrabFood, Masuk Tahap Uji Coba

Bisnis.com, JAKARTA — Grab Indonesia tengah melakukan uji coba alias piloting terhadap layanan pesan antar makanan GrabFood untuk memudahkan pengguna yang terintegrasi dengan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Regional Head of Product Strategy Grab Anandhita Kasetra mengatakan bahwa nantinya pengguna hanya perlu memasukkan informasi seperti deskripsi makanan atau minuman yang hendak dicari di kolom pencarian.

“Ini kita lagi piloting ke depannya bakal lebih mudah, cukup dengan ngasih konteks kayak ‘post workout high protein meal’, keluar langsung [pilihan makanan],” kata Anandhita dalam acara Grab Business Forum 2024 di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Baca Juga Ini Tarif Layanan Grab Terbaru, GrabBike hingga GrabFood Naik

Sayangnya, Anandhita tak memberikan informasi lebih lanjut kapan tepatnya adopsi AI di GrabFood ini bisa dinikmati pengguna. “Ini kita lagi pilot, semoga bisa segera diimplementasikan dan bisa buat dipakai rekan-rekan semua,” imbuhnya.

Anandhita menyampaikan bahwa Grab melihat AI memiliki definisi yang luas, di mana teknologi mampu berinteraksi dengan dunia. “Di Grab sendiri kita percaya AI itu akan mengeliminasi barrier antara human dan komputer untuk berinteraksi,” ujarnya.

Meski demikian, Anandhita menuturkan bahwa Grab masih berada di fase awal penggunaan AI. Dia menyebut bahwa perusahaan masih harus melakukan eksplorasi di bidang AI.

Baca Juga Tarif GrabBike Hingga GrabFood Naik, Ini Daftar Tarif Terbaru

Menurutnya, adopsi teknologi AI akan membantu mengurangi hambatan saat menggunakan teknologi bagi orang yang membutuhkan. “Sejalan dengan misi kami, kami yakin penggunaan AI di platform Grab akan membuat aplikasi kami semakin inklusif buat semua,” tutupnya.

Diketahui, implementasi AI di GrabFood telah dilakukan sejak 2019. Saat itu, Grab memperkenalkan GrabFood Delivery Doodles yang dibangun berdasarkan model machine learning, yang mampu mengenali berbagai gambar hidangan lokal seperti Martabak, Nasi Goreng, Pisang Goreng dan Ayam Geprek.

Lebih dari 10,000 gambar disumbangkan oleh para karyawan Grab, Google, serta kerabat mereka untuk membantu ‘mengajarkan sistem komputer dalam mengenali beragam jenis gambar anak-anak’.

Sebagian besar orang tua dan anak-anak yang terlibat dalam proses tersebut juga menjadi model dan videografer dari video demo swakriya (Do It Yourself) sederhana yang menjelaskan cara kerja fitur ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel