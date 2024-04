ChatGPT Premium Tawarkan Pengguna Dapat Jawaban Lebih Singkat

Bisnis.com, JAKARTA — OpenAI mengumumkan telah memperbarui ChatGPT untuk pengguna premium dengan model GPT-4 Turbo terbaru.

Dikutip dari GSMArena, Sabtu (13/4/2024), akses ke ChatGPT model GPT-4 Turbo ini akan terbatas pada pelanggan paket ChatGPT Plus, Team, dan Enterprise untuk saat ini. Langganan ChatGPT saat ini dibanderol mulai dari US$20 per bulan atau sekitar Rp322.356 per bulan (asumsi kurs Rp16.117 per dolar AS).

Berdasarkan unggahan @OpenAI di X (dahulu bernama Twitter), perusahaan mengklaim bahwa model GPT-4 Turbo ini menawarkan peningkatan dalam penulisan, penalaran, matematika, dan pengkodean.

Baca Juga 5 Fitur Tersembunyi ChatGPT yang Jarang Diketahui, Bisa Dekorasi Rumah

Di samping itu, GPT-4 Turbo juga memiliki basis pengetahuan yang lebih terkini karena dilatih berdasarkan data yang tersedia untuk umum hingga Desember 2023. Sebagai perbandingan, GPT-4 Turbo edisi sebelumnya hanya dilatih hingga April 2023.

Pasalnya, model baru ini memiliki kumpulan data yang lebih baru dibandingkan pendahulunya. Model baru ini memungkinkan ChatGPT memberikan respons yang lebih singkat.

“Misalnya, saat menulis dengan ChatGPT, tanggapan akan lebih langsung, tidak terlalu bertele-tele, dan lebih banyak menggunakan bahasa percakapan,” tulis @OpenAI di X, dikutip pada Sabtu (13/4/2024).

Baca Juga Dampak Buruk ChatGPT, Banyak Mahasiswa Tidak Paham Pemrograman Dasar

Dikutip dari Gizmochina, sejak pengumuman awal, GPT-4 Turbo telah semakin meningkatkan basis pengetahuannya.

Mulanya, GPT-4 Turbo dibatasi pada April 2023, tetapi kini dapat mengakses dan memproses informasi hingga Desember 2023. Hal tersebut memastikan pengguna mendapatkan hasil dan wawasan terkini. Peningkatan GPT-4 Turbo menandakan lompatan yang signifikan bagi ChatGPT.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel