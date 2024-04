Flip Raih Pendanaan Seri C Rp2,29 Triliun, Tambah Mesin Iklan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Startup platform perdagangan sosial Flip telah mengumpulkan US$144 juta atau sekitar Rp2,29 triliun (asumsi kurs Rp15.911,35 per dolar AS) dalam putaran pendanaan Seri C.

Melansir dari PYMNTS, Rabu (3/4/2024), Flip juga akan meluncurkan kembali platform pemasarannya bagi merek-merek yang akan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) AXON dari AppLovin, yang telah melakukan investasi sebesar US$50 juta atau sekitar Rp795,59 miliar dalam putaran pendanaan tersebut.

“Dengan peluncuran manajer iklan MagicOS kami baru-baru ini, dan sekarang peluncuran iklan kami yang didukung oleh AXON, kami yakin dapat membantu puluhan ribu merek menemukan pelanggan yang tepat secara menguntungkan,” kata CEO Flip Noor Agha.

Baca Juga Kemenkominfo Dorong Startup Hijau, Diklaim Solusi Hadapi Krisis Iklim

Agha menyampaikan bahwa Flip menampilkan ulasan video produk berdurasi 60 detik yang dibagikan oleh pembeli yang membeli produk tersebut. Berdasarkan laporan Bloomberg, aplikasi Flip telah diunduh sekitar 5 juta kali.

Dia mengungkapkan bahwa platform ini memungkinkan pembeli menemukan produk melalui konten buatan pengguna ini, memesan produk melalui video yang dapat dibeli dan pembayaran sekali klik, serta membagikan ulasan dan memonetisasi konten.

Lebih lanjut, Agha menambahkan bahwa dengan penambahan teknologi AXON AppLovin, Flip akan memiliki mesin periklanan AI yang akan membantu pengiklan terhubung dengan pelanggan ideal mereka dan menjangkau lebih banyak pelanggan, termasuk 1,4 miliar pengguna aktif harian AppLovin.

Baca Juga Profil Flip, Startup Fintech yang Reorganisasi Demi Keberlanjutan Bisnis

Sementara itu, salah satu pendiri dan CEO AppLovin Adam Foroughi menuturkan bahwa dengan AXON mendukung iklan Flip, konsumen Flip akan menemukan lebih banyak produk untuk dibeli.

“Demikian pula, merek di Flip akan diposisikan untuk mendorong lebih banyak penjualan secara signifikan,” imbuhnya.

Perusahana menyampaikan bahwa putaran pendanaan Seri C Flip dipimpin oleh Streamlined Ventures dan menjadikan penilaian pra-uang perusahaan menjadi US$1,05 miliar atau Rp16,71 triliun.

Baca Juga Qoala Dapat Pendanaan Seri C Rp745 Miliar, Siap Ekspansi ke Asia Tenggara

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel