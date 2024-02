RI Lobi Sejumlah Negara Asean, Kebut Penerapan Etika AI

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia melobi sejumlah negara untuk mempercepat pelaksanaan Readiness Assesment Methodology (RAM) tentang Panduan Etika artificial intelligence (AI). Tujuannya, menghindari penyalahgunaan AI pada masa mendatang.

Sekadar informasi, RAM Etika AI adalah panduan dari Unesco yang bertujuan memastikan pemanfaatan kecerdasan buatan tidak menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup umat manusia.

Dalam upaya lobi tersebut, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria bertemu dengan negara-negara anggota Asean dan Asia Pasifik dalam suatu sesi makan siang di Brdo Congress Centre, Slovenia, kemarin Selasa (6/2/2024).

“Tidak ada negara yang [akan] terlalu dominan mengatur negara lain dalam perkembangan AI. Sebab, AI berdampak kepada semua umat manusia sehingga perlu kesamaan pandangan, dan prinsip no one left behind harus terus diterapkan,” kata Nezar dikutip dari siaran pers, Rabu (6/2/2024).

Saat ini, jelas Nezar, belum semua negara di kawasan Asean dan Asia Pasifik siap melaksanakan panduan etika yang dicetuskan Unesco tersebut.

Namun, RI berkomitmen responsif serta siap berkolaborasi dengan negara Asean yang menunjukkan kemauan dan keinginan melaksanakan RAM panduan etika AI.

“Harus ada kolaborasi yang kuat dari semua negara. Termasuk, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di masing-masing negara mengenai perkembangan mutakhir tata kelola AI,” ujarnya.

Dalam pertemuan di Slovenia, negara kawasan Asean dan Asia Pasifik sudah bertukar pikiran serta pengalaman menyoal implementasi AI di teritorial masing-masing. Termasuk, perihal penerapan panduan etika AI.

“Sejumlah negara di Asean belum ada yang melaksanakan ataupun siap untuk RAM, tapi beberapa menunjukkan kemauan dan keinginan sebagai pelaksana. Jadi, nanti kita bersama negara lain di Asean akan coba untuk mempercepat proses RAM ini,” katanya.

Selain di Asean dan Asia Pasifik, Indonesia menjajaki peluang kemitraan untuk mempercepat pengembangan AI di dalam negeri. Salah satu negara yang dijajaki adalah Amerika Serikat (AS).

Menurut Nezar, komitmen Indonesia dalam mengembangkan teknologi AI memerlukan dukungan kerja sama dengan negara besar seperti Amerika Serikat. Kerja sama berupa transfer ilmu pengetahuan terkait pemanfaatan AI.

