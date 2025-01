1 Hari di Bumi Bisa Menjadi 25 Jam, Gara-gara Bulan Kian Menjauh

Bisnis.com, JAKARTA - Para ilmuwan mengungkapkan waktu 24 jam dalam sehari di bumi bisa menjadi 25 jam sehari karena bulan secara bertahap menjauh dari planet bumi.

Hal itu terungkap dalam penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di Universitas Wisconsin-Madison.

Menurut penelitian, Bulan bergerak menjauhi Bumi dengan kecepatan sekitar 3,8 sentimeter per tahun. Pergeseran bertahap ini berarti bahwa dalam waktu sekitar 200 juta tahun, hari-hari di Bumi akan bertambah menjadi 25 jam.

Untuk diketahui, bumi pernah menjalani waktu 18 jam sehari pada 1,4 miliar tahun yang lalu.

Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah Proceedings of the National Academy of Science mengungkapkan bahwa sekitar 1,4 miliar tahun yang lalu, ketika Bulan berada lebih dekat ke Bumi, satu hari hanya berlangsung selama 18 jam.

Seiring bertambahnya jarak antara Bumi dan Bulan, lamanya satu hari di planet kita juga bertambah, menurut para peneliti.

David Waltham, Profesor Geofisika di Royal Holloway, Universitas London mengatakan bahwa gaya tarik pasang surut di Bumi memperlambat rotasinya dan Bulan memperoleh energi tersebut sebagai momentum sudut.

Saat ini, jarak Bulan rata-rata 384.400 km (238.855 mil) dari Bumi, membutuhkan waktu sekitar 27,3 hari untuk menyelesaikan satu orbit mengelilingi planet kita.