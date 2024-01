GDP Venture Buka Peluang Pengusaha Wanita Lewat Stellar Power Accelerator

Bisnis.com, JAKARTA - Salah satu portfolio modal ventura GDP Venture milik Djarum Group, Woman Talk kembali menggelar Stellar Power Accelerator 2024, ajang bagi calon pengusaha wanita memperoleh keterampilan penting untuk memulai usaha.

Dalam Stellar Power Accelerator, para peserta akan belajar terkait pemasaran, keuangan, komunikasi, hingga keterampilan teknis dasar. Selain itu, program ini dirancang agar peserta bisa mendapatkan pendidikan yang mendalam hanya di periode yang singkat.

Selain itu, CO Founder Stellar Women Aliya Amitra mengatakan acara ini juga menjadi peluang untuk saling menghubungkan pengusaha atau profesional yang memiliki pemikiran serupa untuk mengembangkan bisnis mereka, atau membangun peluang bisnis baru di masa depan.

“Menghubungkan pihak-pihak yang menjadi faktor kunci dalam kemajuan pengusaha wanita di era digital. Semoga dari program ini, para pengusaha wanita dapat lebih berdaya dalam bersaing dan berkembang di masa depan,” ujar Aliya dalam keterangannya, dikutip Rabu (24/1/2024).

Stellar Women beranggotakan lebih dari 20.000 pengusaha wanita merupakan komunitas dan platform bagian dari media khusus wanita Womantalk yang dibuat oleh wanita untuk wanita.

Adapun Stellar Power Accelerator adalah salah satu acara unggulan Stellar Women yang telah diselenggarakan selama 4 tahun dan telah berhasil menjaring lebih dari 3500 alumni, 1300 womenpreneur, dan 120 mentor di seluruh Indonesia.

Salah satu mantan alumni dari Stellar Power Accelerator 2023, Founder Bintang Kecil Melia Lustojoputro mengatakan pengetahuan dan insight yang didapatkan dalam Stellar Power Accelerator sangat berharga untuk mengembangkan bisnis.

Menurutnya, kelas yang dibawakan narasumber bisa langsung diterapkan ke bisnis.

Lebih lanjut, Melia juga mengatakan program ini juga membuatnya berkesempatan untuk berjejaring dengan sejumlah womenpreneur hebat yang saat ini menjadi mitra dan mentornya.

“Semua pembekalan yang saya dapatkan selama 8 minggu program ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan bisnis yang sedang saya kerjakan,” ujar Melia.

Di tahun ke empat penyelenggaraan, Stellar Power Accelerator 2024 hadir membawa tema “Empowering the Next Wave of Female Entrepreneurs” yang mulai digelar pada tanggal 25 Januari 2024 hingga 21 Februari 2024. Acara inipun bekerja sama dengan Xendit, Searce, AC Ventures dan Metrodata.

Diketahui, acara terdiri dari berbagai rangkaian acara seperti workshop offline (luring), sesi mentorship dan kelas online (daring).

Untuk sesi workshop offline (luring), peserta yang dapat mengikuti sesi ini setidaknya sudah memiliki bisnis pada tahap early stage (1-3 tahun) dan kemudian dikurasi sehingga terpilih 100 womenpreneur yang dapat mengikuti program ini di dua lokasi, yaitu kantor Google Indonesia (26 Januari & 1 Februari 2024) dan XenSpace (25 Januari & 2 Februari 2024) dengan total 8 kelas.

Sementara untuk sesi mentorship, beberapa mentor dari wanita-wanita pemimpin perusahaan dari berbagai sektor bisnis seperti Jessica Stephanie Jap (COO & Co-founder at ASTRO), Maria Sahara (Product Director Xendit), Benedikta Satya (Country Director Searce Indonesia), Fibriyani Elastria (Chief Marketing Officer Pinhome), Lili Wijata (COO of Sinarmas Financial Holding), Ira Santoso (Proxy of President Director PT Metrodata Electronics, Tbk), Adindya Natasya (Creative Lead Indonesia at Google), dan Patricia Muljadi (Sales Lead, Mid Market Segment Xendit) & Ellen Pranata (Founder & CEO at KLAR).

