XL Axiata (EXCL) Gandeng Catchplay, Bidik Pelanggan Doyan Nonton

Bisnis.com, JAKARTA - PT XL Axiata Tbk. (EXCL) bekerja sama dengan perusahaan streaming film Catchplay meluncurkan bundling paket film, agar para pengguna dapat menonton konten favorit dengan harga murah melalui smartphone ataupun website.

Layanan ini sudah dapat dinikmati pelanggan XL Prabayar, XL Prioritas, dan Axis di seluruh Indonesia. Adapun layanan ini dibanderol hanya dengan harga Rp4.100-Rp11.800 dan dapat dibeli melalui aplikasi myXL dan AXISNet.

Chief Marketing Officer XL Axiata, Alfons Bosch Sansa mengatakan kerja sama ini sejalan dengan fokus perusahaan untuk menghadirkan ekosistem layanan hiburan digital yang berkualitas.

“Dengan kehadiran layanan streaming dari saluran CATCHPLAY+, akan dapat memberikan kepuasan bagi pelanggan untuk menikmati konten film berkualitas dengan menggunakan konektivitas digital terbaik dari XL PRIORITAS, XL Prabayar dan AXIS,” ujar Alfons dalam rilisnya, Rabu (13/12/2023).

Lebih lanjut, Country Manager CATCHPLAY+ Indonesia, Dhini W Prayogo mengatakan kerja sama ini sebenarnya sudah dimulai dari 2022. Namun, baru dapat dinikmati para pengguna mulai 7 Desember 2023.

Dhini pun mengatakan kebanggaannya untuk dapat bekerja sama dengan XL. Selain itu, Dhini juga mengatakan kerja sama ini sejalan dengan tujuan Catchplay untuk memberikan layanan streaming dengan konten premium terbaik di Indonesia.

“Kami yakin dengan memberikan kemudahan akses bagi seluruh pelanggan XL PRIORITAS, XL Prabayar dan AXIS menggunakan koneksi internet yang berkualitas akan selalu menghibur dan memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan,” ujar Dhini.

Diketahui, ada dua pilihan paket yang dapat dibeli oleh pelanggan XL Prabayar, AXIS, dan XL Prioritas, yakni paket Lite 7 hari, yakni dengan kuota 2GB seharga Rp4.100 dan paket lite 30 hari, dengan kuota 5GB seharga Rp11.800.

Selain itu, pelanggan juga dapat memberi bundling paket XL untuk rental film secara satuan, 4 film, hingga 12 film sekaligus.

Sebagai informasi, Catchplay merupakan perusahaan streaming film yang juga memproduksi sejumlah film.

Hadir sejak 2016, Catchplay kerap menjadi yang pertama menghadirkan film Hollywood blockbuster terbaru, tepat setelah turun dari layar Bioskop. Mulai dari Mission Impossible - Dead Reckoning Part One, Barbie, Meg 2: The Trench, The Nun2, The Equalizer, Insidious, hingga Gran Turismo.

