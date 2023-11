Telkomsel Raih Penghargaan Best in Future of Customer Experience

Bisnis.com, JAKARTA - Atas inisiatif transformasi digitalnya untuk meningkatkan pengalaman pengguna melalui aplikasi DigiPOS Aja!, Telkomsel meraih Best in Future of Customer Experience dalam International Data Corporation (IDC) Future Enterprise Awards - Asia/Pacific 2023 di Singapura (30/10).

Dihadirkan sejak 2020, DigiPOS Aja! merupakan aplikasi yang dapat digunakan oleh lebih dari 670 ribu reseller Telkomsel, baik outlet maupun perorangan, untuk aktivitas penjualan ragam produk dan layanan yang sesuai kebutuhan pelanggan.

Dalam ajang penghargaan bagi praktik terbaik dari organisasi yang berhasil mengimplementasikan strategi digital-first tersebut, Aplikasi DigiPOS Aja! dinilai berhasil menghadirkan pengalaman dan layanan digital yang melampaui ekspektasi pelanggan dengan fitur yang lengkap dan responsif, versi mobile yang mudah digunakan, program loyalty yang dapat meningkatkan performa penjualan, dan mendorong pembentukan ekosistem digital yang mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa.

Vice President IT Customer Touchpoint and Digital Product Solution Rudy Jayadi mengatakan, “Telkomsel menyampaikan apresiasi atas penghargaan Best in Future of Customer Experience pada ajang IDC Future Enterprise Awards 2023. Selaras dengan semangat Indonesia yang menginspirasi Telkomsel untuk menciptakan terobosan dengan menghadirkan produk dan layanan yang customer centric, Telkomsel terus berupaya menghadirkan pengalaman pengguna yang mudah dan intuitif pada Aplikasi DigiPOSAja! sekaligus meningkatkan keandalan dan kecepatan layanan transaksi melalui pemanfaatan teknologi cloud terkini. Penghargaan dari IDC kali ini menjadi penambah semangat Telkomsel dalam meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pengguna DigiPOSAja!, sekaligus mengakselerasi pertumbuhan ekosistem digital Indonesia yang semakin inklusif dan berkelanjutan.“

Dengan instalasi dan operasi yang sederhana, kemudahan pemantauan proses transaksi secara real time, tersedianya ragam pilihan metode pembayaran, hingga skema pendapatan dan harga yang optimal, DigiPOSAJA! membuka peluang pengembangan bisnis reseller dengan menghadirkan berbagai penawaran kepada para pelanggan Telkomsel, mulai dari paket prabayar baru, aktivasi paket, isi ulang pulsa, hingga voucher fisik. Lebih lanjut, reseller juga bisa mendapatkan pendapatan dari berbagai fitur penjualan, seperti migrasi USIM, pinjaman, omni channel, top up games, hingga Payment Point Online Bank (PPOB) token listrik, tagihan air, jaminan sosial, internet bulanan, marketplace, travel agent, dan solusi finansial digital lainnya. Di samping itu, kehadiran program loyalty Digistar semakin meningkatkan potensi kapabilitas penjualan dan pendapatan reseller secara fleksibel sesuai preferensi.

"Ke depan, Telkomsel akan terus meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pelanggan DigiPOS Aja! seperti dengan memaksimalkan efisiensi aplikasi agar tetap dapat digunakan di daerah dengan koneksi internet yang kurang baik, menerapkan praktik cyber security terkini, serta mengembangkan pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk merekomendasikan produk yang sesuai berdasarkan perilaku aktivitas pelanggan," pungkas Rudy.

Informasi lebih lanjut tentang aplikasi DigiPOSAja! dapat diakses melalui laman DigiPOSAja!.

