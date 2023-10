Samsung Galaxy Z Flip 5 Bakal Hadir dengan One UI 6 dan Android 14

Bisnis.com, JAKARTA – Samsung Electronics Co., Ltd., perusahaan elektronik multinasional asal Korea Selatan, meluncurkan perangkat lipat tebarunya yaitu Samsung Galaxy Z Fold 5 dan Z Flip 5 yang didukung One UI 6 berbasis pada Android 14, yang baru dirilis.

One UI 6 memungkinkan pengalaman yang lebih user-friendly, menghadirkan paket lengkap peningkatan pada aplikasi dan fitur Samsung termasuk desain yang lebih disederhanakan dan pilihan yang lebih luas untuk personalisasi.

Berdasarkan catatan dari SamMobile, Rabu (11/10/2023), Galaxy Z Flip 5 resmi hadir versi Android 14 pertamanya. Samsung telah membuka pendaftaran untuk pengguna AS dan sekarang tersedia untuk ponsel pintar yang tidak terkunci.

Hal ini menjadikan Z Flip 5 sebagai perangkat kelima dalam daftar Samsung yang memiliki akses ke pembaruan program beta terbaru, dan perangkat lipat pertama.

JIka berada di AS dan ingin mencoba versi beta yang perlu dilakukan hanyalah membuka aplikasi Samsung Members dan spanduk besar di bagian atas aplikasi yang meminta Anda untuk mendaftar. Setelah Anda selesai mendaftar, versi beta akan tiba di ponsel Anda seperti pembaruan OTA biasa.

Pembaruan Galaxy Z Flip 5 hadir dengan versi firmware F73U1EU1ZWJ2, dan memiliki semua perubahan yang akan dibawa oleh One UI 6 dan Android 14 mencakup fitur-fitur seperti panel pengaturan cepat yang didesain ulang, font baru, dan aplikasi pihak pertama yang diperbarui.

Namun, pengguna harus berhati-hati karena ini masih versi beta dengan potensi bug.

Selain itu, untuk menginstall antarmuka terbaru ini, pastikan ponsel memiliki setidaknya 2,7GB ruang kosong, baik itu di Galaxy Z Fold5 atau Galaxy Z Flip5.

Program beta dibuka untuk pengguna Galaxy Z Flip 5, setelah Samsung perangkat lipat yang lebih besar dana lebih mahal.

Bahkan, Z Fold 5 juga membuka program beta saat empat hari yang lalu. Firmware saat ini akan dapat diuji pada kedua perangkat lipat terbaru dari Samsung.

Samsung menjadi andalan terbaru pengguna mungkin akan merasa sedikit ditolak saat mengetahui bahwa seri Galaxy S23, S2, dan perangkat berbiaya rendah seperti Galaxy A54 dan A34 mendapat akses ke versi beta terlebih dahulu.

Namun, tampaknya Samsung berada di jalur yang tepat untuk merilis One UI 6 beta untuk ponsel lipatan pada September sebelum muncul rumor terkait adanya penundaan yang kemungkinan besar tidak disengaja.

Mengingat versi sudah tersedia untuk Galaxy S22 lama, Samsung selanjutnya dapat merilisnya untuk Galaxy Z Fold 4 dan Z Flip 4. Tentu saja, ini adalah versi beta, dan itu berarti Anda tidak boleh memasangnya di driver harian Anda kecuali Anda setuju dengan bug yang berpotensi merusak kesepakatan. (Afaani Fajrianti)

