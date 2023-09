Wah! Ternyata Pria Punya 36 Triliun Sel di Tubuhnya, Lebih Banyak dari Perempuan

Bisnis.com, JAKARTA - Sel adalah bahan penyusun yang membentuk seluruh jaringan dan organ tubuh.

Begitu banyak jumlah sel dalam tubuh manusia, tapi tahukah Anda ada berapa persisnya sel tersebut?

Menurut analisis baru terhadap lebih dari 1.500 makalah, rata-rata pria dewasa memiliki sekitar 36 triliun sel, sementara wanita dewasa memiliki 28 triliun sel dan anak-anak berusia 10 tahun memiliki sekitar 17 triliun sel.

Untuk mencapai perkiraan ini, penulis studi baru, yang diterbitkan di jurnal PNAS, memperhitungkan ukuran dan jumlah 400 jenis sel dalam tubuh di 60 jaringan, termasuk otot, saraf, dan kekebalan tubuh.

Meskipun para ilmuwan telah memperkirakan jumlah sel yang sama antara 30 dan 37 triliun pada manusia pria dewasa sebelumnya, hingga saat ini, hubungan antara ukuran dan jumlah sel belum diteliti di seluruh tubuh, menurut para penulis.

Ian Hatton, penulis utama studi dari Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences di Leipzig, Jerman mengatakan ada "trade-off" antara ukuran dan jumlah sel, jadi semakin besar selnya, semakin rendah jumlah keseluruhannya dibandingkan dengan sel yang lebih kecil.

Artinya, jika sel dikelompokkan berdasarkan ukurannya, masing-masing kelompok menyumbang jumlah yang sama terhadap keseluruhan massa tubuh.

“Pola ini mencakup tujuh kali lipat ukuran sel, dari sel darah merah kecil hingga sel otot terbesar, sebanding dengan rasio massa tikus dan paus biru,” kata Hatton dilansir dari Livescience.

Para penulis mengakui beberapa keterbatasan penelitian. Misalnya, mereka berfokus pada tubuh “rata-rata” orang dewasa dan anak-anak.

Patokan mereka laki-laki dewasa memiliki berat 154 pon (70 kilogram), perempuan dewasa memiliki berat 132 pon (60 kg) dan anak-anak berbobot 70 pon (32 kg), berdasarkan angka referensi dari Komisi Internasional untuk Perlindungan Radiologi.

Hal ini tidak mencerminkan variasi besar dalam ukuran dan berat yang ada di antara manusia.

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengisi kesenjangan ini, namun untuk saat ini, Hatton mengatakan kepada Live Science bahwa penelitian tersebut menyoroti beberapa perbedaan dalam jumlah sel yang diusulkan dalam penelitian sebelumnya, yang dapat mempunyai potensi implikasi kesehatan.

