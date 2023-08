Aruna Ramaikan ASEAN Online Sale Day, Buka Peluang Ekspor

Bisnis.com, JAKARTA - Aruna terpilih untuk hadir di kegiatan ASEAN Online Sales Day (AOSD) yang digelar oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag) di Semarang, Jawa Tengah.

Berlangsung selama 4 hari, 19-22 Agustus 2023, kegiatan ini membuka peluang bagi potensi produk lokal untuk unjuk gigi ke pasar global khususnya negara-negara ASEAN.

Aruna menyikapi positif atas kesempatan ini dan mendapat kesempatan untuk berbincang dengan Menteri Perdagangan Indonesia, Zulkifli Hasan dan juga Arsjad Rasjid, Ketua Kamar Dagang Indonesia (KADIN) sekaligus mengenalkan beberapa produk frozen seafood unggulan Aruna seperti ikan tuna, udang, dan daging kepiting rajungan.

Farid Naufal Aslam, Co-Founder dan Chief Executive Officer Aruna, mengatakan melalui kegiatan ini, potensi produk perikanan asal Indonesia dapat semakin dikenal dan diakui oleh dunia.

Aruna juga membuka peluang kerja sama dengan negara ASEAN khususnya untuk suplai kebutuhan produk frozen seafood asal nelayan Indonesia yang pastinya diproses dengan memenuhi standar internasional.

"Dengan event besar ini, kami dapat mengenalkan produk perikanan Indonesia yang berstandar dunia. Perikanan kita potensinya luas dan laut kita kaya. Ini menjadi ajang untuk sekaligus memamerkan hasil laut Indonesia dan tangkapan nelayan lokal Indonesia," katanya dalam keterangan resmi, Senin (21/8/2023).

Masih di lingkup yang sama, pekan depan Aruna juga diundang menjadi pembicara di event “6th ASEAN Inclusive Business Summit” oleh ASEAN Secretariat, the United Nations ESCAP, and, the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) di Bali, Indonesia.

Pertemuan tersebut akan berfokus pada tiga kegiatan utama, yakni pengembangan UMKM, ekonomi, dan investasi. Harapannya, agenda ini dapat menciptakan dialog komisi untuk mengeksplorasi peluang dan mempersiapkan masa depan yang berkelanjutan dan inklusif.

