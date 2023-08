Begini Cara Daftar Paket Nelpon Telkomsel Harian hingga Bulanan

Bisnis.com, JAKARTA - Cara daftar paket nelpon Telkomsel bisa dilakukan dengan cara yang mudah dan dengan beberapa metode. Selain internet, Telkomsel memang menyediakan paket telepon yang bisa menghemat pulsa penggunanya.

Sebagai salah satu operator seluler dengan pengguna terbanyak, Telkomsel memiliki beberapa pilihan paket yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Opsi ini membuat penggunaan pulsa tentunya lebih efisien.

Berikut ini adalah beberapa cara daftar paket nelpon Telkomsel yang sudah dilansir dari berbagai sumber:

Cara Daftar Paket nelpon Telkomsel harian yang dilansir dari telkomsel.com

Telkomsel menyediakan paket nelpon all operator untuk harian dengan harga yang sangat terjangkau. Mulai dari Rp850 kamu bisa nelpon ke semua operator. Cara aksesnya bisa kamu ketik *999# lalu tekan “Ok”. Akan muncul pilihan untuk kuota harian.

Baca Juga Telkomsel Minta Spektrum 700 MHz Bersih dari Siaran Analog Sebelum Dilelang

Cara Daftar Paket nelpon Telkomsel mingguan

Kalau kamu ingin lebih lama mengakses paket nelpon all operator bisa pilih paket mingguan. Aktifkan paket ini dengan harga mulai dari Rp4.400 untuk 7 hari. Harga ini cukup hemat dan bisa buat ngirit pengeluaran nelpon ke operator lain di luar Telkomsel.

Cara aksesnya bisa kamu ketik *999# lalu tekan “Ok”. Di sana kamu bisa memilih paket mingguan atau 7 hari. Langsung tekan “Ya” untuk tawaran yang ada.

Cara Daftar Paket nelpon Telkomsel bulanan

Paket nelpon bulanan all operator unlimited yang bisa kamu manfaatkan di Telkomsel biayanya cukup murah, hanya Rp17 ribu aja. Cara aksesnya masih sama, kamu bisa menekan *999# lalu ok. Akan muncul pilihan kuota all operator untuk masa berlaku satu bulan dengan biaya hanya Rp17 ribu aja.

Paket combo sakit

Paket Telkomsel yang cukup lengkap adalah combo sakti. Tidak cuma nelpon murah, combo sakti juga menawarkan kuota internet murah dengan jumlah yang besar.

Beli paket combo sakti Telkomsel sudah include kuota internet, layanan gratis nelpon, gratis nonton hingga SMS. Cara daftar paket nelpon gratis di combo lengkap dengan kuota murahnya bisa akses di *363# lalu tekan “Ok”. Akan muncul tawaran paket combo sakti murah yang bisa kamu sesuaikan dengan kebutuhan.

Paket nelpon SLI

Jika kamu ingin lebih murah nelpon ke luar negeri, jangan lupa pakai paket nelpon SLI Telkomsel. Layanan nelpon murah ke berbagai negara di dunia dengan biaya hanya Rp3.500 per hari. Durasi waktunya berbeda-beda, mulai dari 5 menit sampai 20 menit.

Baca Juga Imbas Upgrade 3G ke 4G, Jumlah BTS Telkomsel Susut Pendapatan Naik

Layanan ini tentu saja membantu kamu untuk bisa terhubung dengan teman dan keluarga di luar negeri, termasuk mitra bisnis. Jangan lupa aktifkan paket nelpon SLI Telkomsel untuk komunikasi ke luar negeri yang lebih hemat.

Cara Daftar Paket nelpon Telkomsel lewat aplikasi MyTelkomsel

Install aplikasi My Telkomsel di HP kamu.

Login dengan menggunakan nomor HP yang kamu pakai.

Pilih menu ‘belanja’ di bagian bawah lalu pilih paket voice dan sms.

Akan muncul paket harian, mingguan atau bulanan lalu kamu cek dulu apakah sesuai dengan kebutuhan kamu atau tidak.

Selanjutnya klik ‘Buy One Time’

Pilih metode pembayaran lalu tunggu pemberitahuan paket nelpon kamu sudah aktif.

Cara Daftar Paket nelpon Telkomsel lewat *999#

Buka fitur telpon dan ketik *999# dan tekan call.

Masukkan angka 5 lalu tekan OK.

Masukkan angka 7 untuk pilihan menu lainnya.

Muncul pilihan paket telpon (paket harian, mingguan hingga bulanan).

Tekan 7 dan pilihan lain jika belum menemukan paket yang cocok.

Tekan angka 3 untuk memilih paket telpon.

Pilih paket telpon dengan durasi harian hingga bulanan.

Pilih paket yang diinginkan dan tekan Ok.

Muncul notifikasi SMS bahwa proses berhasil atau gagal.

Cara daftar paket telepon lewat website

Buka aplikasi browser lalu masuk ke situs Telkomsel https://www.telkomsel.com/paket-nelpon-telkomsel

ketik wilayah pada kolom cek paket berdasarkan lokasi.

Muncul daftar paket nelpon Telkomsel.

Pilih paket yang kamu inginkan.

Ponsel akan tersambung dengan USSD.

Pilihan paket akan terdaftar otomatis lewat konfirmasi notifikasi.

Itulah beberapa cara daftar paket nelpon telkomsel yang mungkin belum kamu ketahui.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News