Google Rilis Fitur Baru, Peringatkan Pengguna Jika Datanya Tersebar

Bisnis.com, JAKARTA – Google kembali meluncurkan fitur terbaru untuk membantu pengguna memantau dan menjaga keamanan datanya di internet.

Google akan mengeluarkan pemberitahuan di perangkat pengguna jika informasi pribadinya muncul di situs yang terintegrasi dengan mesin pencari.

Hal ini disampaikan Google melalui blog resminya pada Kamis (3/8/2023). Dikatakan perusahaan akan mengirimkan notifikasi kepada pengguna ketika alamat, nomor telepon, dan/atau alamat email pribadinya ditemukan secara terbuka di internet.

Google juga akan mempersilakan pengguna untuk meninjau informasi dirinya yang tersebar dan mengajukan permintaan agar Google menarik informasi tersebut dari pencarian.

Notifikasi ini merupakan langkah lanjutan dari fitur Result About You yang diluncurkan di AS pada September tahun lalu. Pengguna dapat memasukkan sejumlah informasi pribadi ke dasbor fitur tersebut dan mesin akan mencocokan hasilnya pada pencarian internet.

Situs apapun yang terindikasi mengandung informasi pribadi pengguna akan muncul dan pengguna dapat meninjau serta mengirim permintaan penghapusan.

Pengguna dapat memantau status permintaan penghapusannya pada pusat Google, yang akan menunjukkan permintaan sedang diproses, disetujui, ditolak, atau dibatalkan.

Fitur Result About You yang baru rilis di AS ini akan memudahkan pengguna untuk memantau keamanan data pribadinya tanpa harus mencarinya secara manual di mesin pencari. Dengan pilihan aktivasi notifikasi, pengguna juga tidak perlu mengecek fitur secara berkala sebab Google akan mengirim peringatan melalui notifikasi tersebut.

Namun perlu diketahui, Google tidak sepenuhnya menghapus informasi pengguna yang muncul di situs tertentu. Google hanya menghilangkan informasi dari pencarian. Informasi tersebut masih dapat ditemukan jika pengguna membuka laman web yang memuatnya.

Google juga memiliki beberapa batasan pada jenis hasil penelusuran yang dapat dihapus. Misalnya, Google tidak dapat mengambil tindakan atas hasil pencarian dari situs pemerintah atau lembaga pendidikan.

Untuk tahap awal, saat ini fitur Result About You baru diluncurkan di AS dalam bahasa Inggris. Google memastikan akan segera meluncurkan fitur ini di negara-negara lain dalam berbagai bahasa.

