14 Aplikasi Edit Video di HP dan Laptop Terbaik, dan Mudah

Bisnis.com, JAKARTA - Meningkatnya popularitas platform video seperti YouTube, TikTok hingga Instagram membuat banyak orang mulai membuat konten video untuk mereka share ke sejumlah platform tersebut.

Di mana, proses perekaman yang diambil akan lebih bagus jika di edit agar menghasilkan konten yang lebih baik dan menarik untuk ditonton. Untuk itu, kamu perlu mengetahui aplikasi edit video yang bisa kamu gunakan.

Hal ini menjadikan aplikasi edit video memiliki peran penting untuk menghasilkan konten atau video yang bisa dinikmati. Apalagi jika aplikasi edit video bisa digunakan melalui HP agar semakin mudah untuk digunakan.

Berikut ini adalah beberapa aplikasi edit video yang sudah dilansir dari berbagai sumber:

1. Aplikasi edit video di laptop

a. Sony vegas pro

Salah satu keunggulan Sony Vegas Pro adalah fitur drag and drop video ke kolom yang tersedia. Aplikasi edit video ini memiliki fitur secara otomatis membagi video menjadi dua bagian, yaitu audio dan visual. Hal tersebut memungkinkan kamu untuk memodifikasi masing-masing bagian dengan efek yang menarik.

b. Wondershare Filmora

Tampilan filmora sangat mudah dipahami dan digunakan, sehingga sangat cocok untuk pemula. Kamu bisa mempelajari cara mengedit video dengan berbagai fitur yang menarik dan praktis.

Filmora juga memiliki lebih dari 100 format dan efek video untuk membantu kamu mengeksplorasi ide dengan leluasa. Salah satu fitur unggulan software ini adalah background green screen yang memungkinkan kamu menggabungkan 2 video berbeda menjadi 1.

c. Adobe premiere pro

Keunggulan dari aplikasi ini adalah kemampuannya untuk berintegrasi dengan software Adobe lain seperti After Effects Photoshop dan Audition. Integrasi ini dapat mempermudah proses mengambil, memotong, dan menggabungkan berbagai jenis audio visual.

d. Final Cut Pro

Aplikasi ini memiliki magnetic Timeline yang merupakan sebuah UI yang mempermudah penggunanya untuk memindahkan, menghapus, dan memanipulasi klip dengan mudah. Dengan aplikasi ini, mengedit beberapa video dari kamera yang berbeda secara bersamaan jadi lebih mudah.

e. OpenShot

Aplikasi ini pernah mendapat penghargaan sebagai Software open source video editing yang baik dan memiliki fitur-fitur yang kuat. Openshot juga memiliki ukuran aplikasi yang kecil dan ringan sehingga bisa dijalankan di berbagai jenis laptop.

2. Aplikasi edit video di HP tanpa watermark

a. Alight Motion Pro

Alight motion pro merupakan salah satu aplikasi tanpa watermark berbayar yang menyediakan berbagai fitur untuk membuat desain gerak dengan mudah. Aplikasi ini berukuran 28 MB dan bisa digunakan di perangkat dengan OS minimal android 6.0.

b. Kinemaster

Kinemaster sering digunakan oleh para Youtuber gaming karena memiliki fitur chroma key untuk editing layar hijau. Tampilan Kinemaster terlihat seperti aplikasi edit video di HP profesional. Sayangnya, watermark dalam video hanya bisa dihapus dengan Kinemaster berbayar.

c. InShot

Dengan aplikasi ini, kamu dapat dengan mudah memotong, mengatur dan menambahkan musik ke video. Selain itu, terdapat juga fitur input teks, emoji dan efek yang membuatnya semakin menarik. InShot sangat cocok untuk mengedit video Instagram, baik untuk Instagram feed ataupun Instagram stories.

d. CapCut

CapCut merupakan aplikasi edit video di HP all in one gratis yang menghadirkan banyak fitur luar biasa secara gratis. Kamu juga bisa menghilangkan watermark tanpa harus membayar sesuatu.

e. FilmoraGo

Aplikasi edit video di HP ini dikembangkan oleh developer wondershare yang bisa digunakan baik di iPhone atau di Android. FilmoraGo menyediakan fitur basic editing dimana kamu bisa mengedit dengan rasio 16:9 untuk YouTube dan rasio 1:1 untuk posting feed Instagram.

3. Aplikasi edit video gratis

a. Powerdirector - Video Editor

Aplikasi edit video ini ada di peringkat ke 5 Play Store di Top Grossing. Ada lebih dari 30 efek dan transisi efek, lalu kamu juga bisa mengedit menggunakan green screen.

Jika kamu ingin membuat video layaknya film, kamu bisa menambahkan soundtrack dan suara yang mendukung. Ada juga fitur untuk membuat kolase beberapa video yang berbeda.

b. VN Video Editor Maker Vlog Now

VN termasuk aplikasi edit video tanpa watermark. Hal ini karena semua fitur video, efek, transisi, template gratis untuk digunakan editor di aplikasi ini. dengan kata lain, tidak ada pembelian dalam aplikasi ini.

Hampir sama dengan Power Director, aplikasi ini menampilkan garis waktu yang tepat. Ketika mengekspor, kamu bisa memilih antara 24FPS dan 60FPS dan bahkan bisa mengubah bitrate.

c. Windows Movie Maker

Aplikasi ini banyak dijadikan sebagai pilihan para pengguna Windows karena aplikasi yang ringan dan penggunaannya cukup mudah. Namun, aplikasi ini kurang cocok jika digunakan untuk editing video yang kompleks.

d. Lightworks

Aplikasi ini pernah digunakan untuk editing video beberapa film populer. Lightworks sangat cocok digunakan jika kamu ingin aplikasi edit video gratis, mudah digunakan dan memiliki banyak fitur. Semua jenis format video bisa kamu masukkan ke Lightwork. Selain itu, aplikasi ini juga bisa memproses video hingga ukuran 4K.

Itulah beberapa aplikasi edit video yang bisa kamu gunakan dengan mudah.

