Harga YouTube Premium Naik di AS, Bagaimana dengan Indonesia?

Bisnis.com, JAKARTA – YouTube menaikkan harga untuk berlangganan premium di Amerika Serikat menjadi US$13,99 atau sekitar Rp210.000 per bulannya.

Informasi tersebut pertama kali diketahui melalui laman pendaftaran layanan premium YouTube melalui Google, yang diperbarui tanpa informasi sebelumnya. Sama halnya dengan biaya berlangganan bulanan, biaya berlangganan tahunan naik menjadi US$139,99 atau sekitar Rp2,1 juta.

Melansir The Verge, Jumat (21/7/2023), Google mengonfirmasi kenaikan harga tersebut. Menurut juru bicara perusahaan, pembaruan harga dimaksudkan agar mereka dapat terus memberikan layanan dan fitur yang hebat.

“Kami yakin harga baru ini mencerminkan nilai YouTube Premium yang memungkinkan pelanggan menikmati YouTube bebas iklan dengan pemutaran di latar belakang dan offline, serta akses tanpa gangguan ke lebih dari 100 juta lagu dengan aplikasi YouTube Music,” kata juru bicara YouTube Jessica Gibby.

Gibby memastikan sebagian besar pelanggan YouTube Premium dan YouTube Music Premium yang sudah berlangganan akan melihat kenaikan harga dari siklus penagihan berikutnya. Pelanggan dipastikan akan menerima konfirmasi perubahan melalui email.

Kenaikan harga akan berlaku pula untuk pelanggan lama YouTube Red seharga US$9,99 atau sekitar Rp150.000. Selain itu, YouTube Music diketahui juga mengalami kenaikan harga di AS, dengan harga terkini US$ 10,99 atau sekitar Rp165.000 per bulan, sejalan dengan kenaikan harga serupa di platform pemutar musik lain seperti Apple Music, Amazon Music, dan Tidal.

Tidak ada informasi tentang kenaikan harga di negara-negara lain, tetapi Google tidak mengesampingkan kemungkinan tersebut. Menurut pernyataan Gibby, perusahaan akan mengevaluasi harga secara berkelanjutan sebagaimana kondisi di tiap-tiap negara berubah.

“Setiap kenaikan harga di masa mendatang akan dikomunikasikan terlebih dahulu dan terutama secara langsung kepada anggota yang sudah ada, memberikan minimal 30 hari sebelum kenaikan harga berlaku,” ujarnya.

Di Indonesia sendiri, saat ini harga berlangganan YouTube Premium senilai Rp59.000 per bulan untuk individual, Rp99.000 per bulan untuk paket family, dan Rp34.990 per bulan untuk paket student.

YouTube Premium menawarkan sejumlah peningkatan fungsi platform streaming video. Pelanggan dapat menonton video YouTube tanpa iklan dan mengunduhnya untuk ditonton tanpa koneksi internet.

Selain itu, ada juga dukungan untuk pemutaran di latar belakang (background playback) yang memungkinkan pelanggan mendengarkan audio video saat menggunakan aplikasi lain atau saat layar ponsel mereka mati.

Baru-baru ini, Google memperbarui YouTube Premium dengan opsi streaming 1080p berkualitas lebih tinggi pada platform tertentu.

