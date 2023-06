Hasil Studi Ungkap Cara Gen Z Cari Informasi, Google Kalah Pamor

Bisnis.com, SOLO - Studi dari Reuters Institute for the Study of Journalism menjelaskan bagaimana cara Gen Z (lahir 1997-2012) mencari informasi.

Gen Z lebih tertarik mencari informasi dari media sosial ketimbang melalui mesin pencari seperti Google.

Hal itu didapatkan dari hasil survei yang dilakukan Reuters Institute for the Study of Journalism pada 94 ribu orang dewasa di 46 negara.

Baca Juga Google Luncurkan Fitur AI Canggih untuk Penempatan Iklan

Hasilnya, anak-anak muda dari Gen Z lebih sering mengakses berita melalui media sosial. Mereka juga lebih percaya dengan selebritas dan influencer di TikTok, Instagram, dan Snapchat daripada jurnalis.

Anak-anak muda juga sudah meninggalkan berita-berita dari media massa seperti TV maupun koran. Bahkan, portal web lawas pun tak lagi dilirik oleh pembaca dari Gen Z.

"Tidak masuk akal jika kita masih berharap mereka yang lahir di tahun 2000-an akan memilih situs web kuno, apalagi berita dalam bentuk siaran dan cetak," ujar Direktur Institut Reuters Rasmus Nielsen, Rabu (14/6/2023).

Baca Juga Mantan Kepala Google India Jawab Tantangan Sam Altman untuk Bikin ChatGPT

Terkait pilihan berita, studi menjelaskan bahwa responden lebih tertarik membaca berita yang dihasilkan dari algoritma internet ketimbang apa yang dipilihkan oleh editor dan jurnalis.

Persentase masyarakat yang tidak percaya dengan berita juga naik sebanyak 2% dari tahun lalu.

Lebih dari setengah responden (56%) kesulitan membedakan berita asli dan hoaks dari portal berita di internet.

Baca Juga Kanada Minta Google Meta Bayar Berita yang Dicomot, PM Trudeau Merasa Diintimidasi

Laporan yang sama menyebut Tiktok jadi jejaring sosial dengan pertumbuhan tercepat.

Platform berbagi video itu digunakan 20% orang berusia 18-24 tahun. Jumlah itu naik 5% dibanding tahun lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News