Tips dan Cara Foto Aesthetic Bagi Pemula dengan Mudah di HP

Bisnis.com, SOLO - Banyak pengguna sosial media yang mencari cara foto aesthetic. Pasalnya, foto-foto dengan penampakan yang menarik banyak mengundang like dan komentar.

Foto aesthetic bisa menggunakan objek manusia, pemandangan, hewan, bahkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Lalu, bagaimana cara foto aesthetic seperti mereka? Yuk simak info berikut ini.

Tips Foto Aesthetic

Untuk Anda senang mengabadikan momen dengan jepretan kamera, berikut beberapa cara membuat foto aesthetic yang bisa Anda terapkan.

1. Gunakan “rule of third” atau aturan sepertiga

Maksud rule of third sendiri yaitu membagi frame foto menjadi 9 persegi panjang yang sama besar. Caranya gampang, Anda hanya perlu mengaktifkan fitur grid pada kamera hingga muncul dua garis vertikal dan dua garis horizontal yang saling berpotongan membentuk 9 persegi panjang.

Kegunaan dari rule of third itu sendiri yaitu untuk mengatur komposisi objek yang akan Anda foto. Bisa dibilang rule of thirds merupakan salah satu cara gaya foto aesthetic yang paling dasar .

2. Menambahkan simetri

Simetri dalam foto dapat menjadikan foto Anda lebih hidup dan tidak membosankan. Anda bisa menerapkan simetri dengan objek-objek di sekitar Anda, seperti jalan, bangunan, maupun objek alam seperti pohon dan gunung. Anda juga bisa mengubah angle foto Anda untuk mendapatkan simetri tertentu.

3. Perhatikan horizon atau cakrawala

Salah satu cara agar foto aesthetic yaitu dengan memperhatikan cakrawala atau sudut datar bumi Hal ini berguna agar foto Anda terlihat tegak dan tidak miring ke kanan maupun ke kiri. Anda juga bisa menggunakan bangunan atau tiang maupun pohon sebagai patokan garis vertikal yang tegak lurus ke atas.

Cara Foto Selfie Aesthetic Menggunakan HP

Sedikit berbeda dengan tips-tips yang sudah dibahas tadi, dibawah ini ada beberapa tips selfie dan cara foto aesthetic di rumah dengan hp.

1. Tegak luruskan HP saat mengambil foto

Salah satu cara agar kita tahu apakah hp kita sudah tegak lurus atau belum yaitu dengan mengaktifkan fitur grid seperti pada tips “rules of thirds” di atas. Garis horizontal dan vertikal pada grid dapat Anda gunakan untuk mengecek apakah hp Anda sudah tegak lurus atau belum.

2. Coba gunakan mode HDR

Mode High Dynamic Range atau HDR, merupakan fitur kamera HP yang berguna untuk menyeimbangkan gelap-terang pada foto Anda. Fitur ini dapat membantu Anda mengambil foto selfie tanpa takut terlalu terang atau terlalu gelap.

3. Gunakan autofokus

Fitur autofokus sangat berguna ketika Anda ingin mengambil selfie dan foto menggunakan handphone. Anda cukup klik pada bagian fokus yang diinginkan, jika selfie berarti Anda bisa klik pada wajah atau mata .

4. Bermain dengan cahaya

Salah satu elemen penting dalam fotografi adalah cahaya. Ini juga berlaku saat Anda menggunakan kamera handphone. Dalam mengambil foto Anda harus memperhatikan cahaya, baik itu dari arah masuk dan juga intensitasnya.

Pasalnya, cahaya ini akan mempengaruhi exposure, contrast, dan juga beberapa warna pada foto. Walau demikian, Anda bisa berkreasi dengan cahaya, misalnya membuat siluet, dualtone, dan sebagainya.

Cara Edit Foto Aesthetic

Ada alternatif cara foto aesthetic selain pengambilan foto itu sendiri yaitu dengan cara mengedit foto tersebut menggunakan aplikasi foto editor. Beberapa aplikasi yang dapat Anda coba di handphone adalah Adobe Lightroom, Picsart, Snapseed, dan masih banyak lainnya. Lalu, bagaimana cara mengedit foto aesthetic di aplikasi tersebut? Ini dia caranya.

1. Mengatur komposisi dan simetri

Cara foto aesthetic yang pertama yaitu komposisi dan simetri diatur dengan cara cropping atau memangkas foto dan juga tilting atau memiringkan foto.

2. Mengatur kontras dan eksposur

Foto yang baik adalah foto yang tidak under exposure maupun overexposure dan juga memiliki kontras yang tepat. Cara foto aesthetic ini fokus pada kontras yang biasanya diatur dengan mengurangi atau menambah pada bagian contrast. Untuk eksposur atau gelap terang dilakukan dengan cara mengatur exposure, highlight, dan juga shadow.

3. Mengatur warna foto

Elemen warna yang diatur dalam foto biasanya adalah saturasi. hue, dan juga luminance. Foto aesthetic biasanya tidak oversaturate atau desaturate dan memiliki hue dan luminance warna yang wajar atau sesuai kondisi aktual ketika foto diambil. Anda bisa mengatur ketiga elemen ini pada bagian HSL.

4. Gunakan filter maupun preset

Cara membuat foto aesthetic yang paling mudah adalah menggunakan filter atau preset yang tersedia di aplikasi edit foto. Beberapa aplikasi menyediakan filter dan juga preset untuk para penggunanya. Anda cukup mengaplikasikan filter atau preset yang sekiranya cocok pada foto Anda tanpa pusing mengeditnya.

