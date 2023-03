Apple Rilis iPhone 14 dan 14 Plus Warna Kuning, Berapa Harganya?

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Apple resmi meluncurkan iPhone 14 dan iPhone 14 Plus dengan varian warna baru berwarna kuning. Perangkat ini akan tersedia mulai pekan depan, 14 Maret 2023.



"Sekarang ada tambahan yang menarik pada jajaran produk dengan iPhone 14 dan iPhone 14 Plus baru warna kuning," ujar Vice President of Worldwide Product Marketing Apple, Bob Borchers, dikutip dari laman resminya, Rabu (8/3/2023).



iPhone 14 dan iPhone 14 Plus berwarna kuning ini akan bisa dipesan untuk pre-order mulai 10 Maret 2023 dan akan tersedia 14 Maret 2023.



Untuk harganya sendiri, dibanderol mulai dari US$799 atau setara Rp12,3 jutaan untuk iPhone 14 dan US$899 atau Rp13,8 jutaan untuk iPhone 14 Plus.



Secara umum, iPhone 14 akan tampil dengan layar berukuran 6,1 inci dan 6,7 inci untuk model iPhone 14 Plus.



Apple menggunakan panel OLED buatan khusus, yang telah dilindungi ceramic shield dan tentunya sudah mendukung Dolby Vision.



Untuk prosesor yang digunakan adalah Apple A15 Bionic (5 nm) dengan paduan RAM 6 GB dan penyimpanan antara 128 GB, 256 GB dan 512 GB tanpa slot penyimpanan tambahan.



Pada bagian belakang, terdapat kamera utama 12 MP, f/1.5, 26 mm, 1/1.7 inci, 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS dan ultra lebar 12 MP, f/2.4, 13 mm, 120.



Sementara itu, untuk selfie, kamera 12 MP, f/1.9, 23 mm, 1/3.6 inci, PDAF dan kedalaman biometrics sensor SL 3D. Sementara daya yang ditawarkan adalah 3.279 mAH dengan pengisian menggunakan kabel PD2.0, yang dijanjikan terisi 50 persen dalam 30 menit. Dapat juga dengan cara tanpa kabel 15W menggunakan MagSafe atau 7.5W dengan Qi.

