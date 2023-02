Samsung Rilis Galaxy S23 Series Harga Rp12 Juta, Ini Spesifikasinya

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Samsung Electronics Co., Ltd. hari ini merilis Galaxy S23 Series yakni Galaxy S23 Ultra 5G, Galaxy S23+ 5G, dan Galaxy S23 5G sebagai smartphone premium di kelasnya.

President and Head of Mobile eXperience Business at Samsung Electronics TM Roh mengatakan keberadaan Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy pada perangkat ini dapat menciptakan pengalaman premium bagi konsumen.

"Galaxy S23 Series 5G jadi pendobrak standar terbaru dengan menyatukan inovasi yang powerfull dan aspek keberlanjutan lingkungan," ujarnya dalam siaran pers, Kamis (2/2/2023).

Dia mengeklaim, untuk pertama kalinya di lini perangkat Samsung Galaxy, Galaxy S23 Ultra 5G mengusung Adaptive Pixel 200MP terbaru serta didukung dengan teknologi pixel binning yang mampu menjalankan berbagai tingkatan pemrosesan beresolusi tinggi dalam satu waktu.

Galaxy S23 Series 5G, sambungnya, juga memperkenalkan autofocus cepat dan kamera depan Super HDR pertama dari Samsung dengan lompatan kapabilitas dari 30fps ke 60fps untuk hasil foto dan video dengan kamera depan yang lebih baik.

Menariknya, pada Galaxy S23+ 5G dan Galaxy S23 5G, penampang kameranya kini dihilangkan sehingga membuat Galaxy S Series terbaru jadi lebih stand out.

Lebih lanjut pada seri ini, Samsung dan Qualcomm berkolaborasi untuk mengoptimalkan pengalaman penggunaan perangkat Samsung Galaxy lewat Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy.

Ini merupakan chipset yang diklaim paling powerful dan efisien di lini smartphone Galaxy sekaligus prosesor tercepat Snapdragon saat ini.

"Khusus untuk Galaxy S23 Ultra 5G, baterai 5.000mAh hadir mendukung kamera yang lebih besar dibanding Galaxy S22 Ultra 5G tanpa membuat ukuran perangkat jadi lebih besar," ujar TM Roh.

Samsung Galaxy pun menghadirkan vapor cooling chamber yang lebih besar untuk seluruh model Galaxy S23 Series 5G. Dari segi tampilan, perangkat ini memiliki layar 6,8 inci dengan pengurangan kelengkungan.

Bagi pengguna yang menginginkan masa pakai perangkat yang lebih panjang, Samsung akan memberikan empat generasi dari pembaruan sistem operasi dan lima tahun pembaruan keamanan.

Terkait keamanan data pengguna, tiap model Galaxy S23 Series 5G dibekali dengan perlindungan dari Samsung Knox. Fitur Keamanan dan Privasi dalam Dashboard Samsung Galaxy memberi pengguna visibilitas penuh terhadap siapa saja yang memiliki akses terhadap datanya dan bagaimana data tersebut dimanfaatkan.

Tak hanya itu, pengguna juga dengan mudah melihat jika data pribadinya terancam dan akan menerima petunjuk sederhana untuk mengubah pengaturan tertentu agar mendapat perlindungan yang lebih ketat.

Adapun Galaxy S23 Series 5G hadir dalam empat varian warna matte yakni Phantom Black, Cream, Green, dan Lavender. Galaxy S23 Ultra 5G, Galaxy S23+ 5G, dan Galaxy S23 5G bisa dipesan secara pre-order mulai hari ini dengan harga mulai dari Rp12.999.000.

